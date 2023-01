Imagem ilustrativa (Fábio Dias/PCPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu as investigações do feminicídio de Rozélia Maria Martins Caldas, 50 anos, que foi morta em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, dia 7 de janeiro.

No último sábado (14), os policiais civis cumpriram ainda mandados de busca nas residências dos foragidos, onde foram apreendidos documentos e aparelhos eletrônicos que compravam a autoria do feminicídio.

