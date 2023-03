Reprodução vídeo

A Operação Motos, no âmbito da Operação Trigger IX, deflagrada nesta sexta-feira, 24 de março, na Ponte Internacional da Amizade, visa o tráfico de drogas, armas e mercadorias. Oito instituições públicas, federais, estaduais e municipais, atuaram de forma integrada com o objetivo de fiscalizar o maior número possível de motos que atravessam a fronteira do Brasil com o Paraguai.

Diariamente passam pela Aduana da Ponte Internacional da Amizade, em média, 20 mil motocicletas, 42 mil veículos e 83 mil pessoas. Por isso o local da ação. Equipes da Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Paraná, Batalhão de Fronteira da PM/PR, Força Nacional, Guarda Municipal e Foztrans trabalharam em conjunto para fiscalizar as bagagens e quaisquer compartimentos ocultos nesses veículos.

A operação conta com 122 servidores, dois quais 3 conduzem cães de faro (K9), 1 helicóptero disponibilizado pela Receita Federal, vários drones de última geração que fazem parte do projeto Muralha Inteligente, câmeras de alta precisão instaladas em vários pontos da aduana pertencentes ao projeto FronteiraTech, além do serviço de inteligência dessas instituições para seleção de alvos.

A referida ação é realizada no âmbito da OPERAÇÃO TRIGGER IX da INTERPOL, cujo objetivo principal é o desenvolvimento de ações por parte das instituições policiais de cada país contra o tráfico de armas de fogo.

Esta operação iniciou no dia 13 de março e seguirá até o dia 2 de abril de 2023, e contará com a participação, além do Brasil, de Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai.