(Divulgação PCPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (19), com a missão de resgatar ao menos 300 cães que estão vivendo em situações insalubres, em uma casa no bairro São Lourenço, na capital paranaense. A ação conta com o apoio da Prefeitura de Curitiba.

