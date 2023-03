Polícia Civil

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (17), para cumprir 24 ordens judiciais contra advogados suspeitos de falsificar atas judiciais e fazer acordos fraudulentos na Justiça do Trabalho com prejuízo superior a R$ 27,3 milhões em detrimento de uma construtora de São Paulo.

