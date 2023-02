(Divulgação Receita Federal do Brasil)

A Receita Federal e a Polícia Federal desencadearam hoje, 16 de fevereiro de 2023, a operação Folia de Batedores, uma ação conjunta de combate ao contrabando e descaminho.

Precedida por trabalhos de inteligência, a operação foi executada em área rural do município de Céu Azul (PR), entre Foz do Iguaçu (PR) e Cascavel (PR) e resultou na apreensão de um veículo carregado com aparelhos celulares em valor aproximado de R$ 600 mil. Os aparelhos haviam sido introduzidos no Brasil pela fronteira com o Paraguai sem o pagamento de impostos.

