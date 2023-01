PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), Polícia Militar do Paraná (PMPR) e Guarda Municipal de Pontal do Paraná estão nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (24), com a missão de cumprir 21 mandados de busca e apreensão contra organização criminosa ligada ao tráfico de drogas em Pontal do Paraná, no Litoral do Estado.

A ação acontece simultaneamente em Pontal do Paraná e Guaratuba, na região litorânea do Estado. Cento e vinte agentes de segurança, entre policiais civis, militares e guardas municipais participam da ação que ainda conta com o apoio de cães da PCPR.

A ação é decorrente de investigações de alta complexidade que buscam desarticular organizações criminosas envolvidas no tráfico de drogas da região.

INTEGRAÇÃO- O trabalho integrado das forças auxilia na coibição de diversos tipos de crimes, incluindo o tráfico de drogas. A atuação garante, principalmente na alta temporada, mais segurança aos turistas e moradores locais do litoral paranaense.

