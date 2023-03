Fabio Dias / EPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (16), com objetivo de cumprir ordens judiciais ligadas à organização criminosa envolvida em roubos de cargas. O prejuízo estimado com os roubos supera R$ 2 milhões.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia