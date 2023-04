O prefeito em exercício, Eduardo Pimentel recebe membros do Conselho de Ministros Evangélicos do Paraná (Comep). Curitiba, 26/04/2023. Foto: Hully Paiva/SMCS

A 28ª edição da Marcha para Jesus de Curitiba acontece no dia 20 de maio e a expectativa dos organizadores é que mais de 40 mil pessoas participem do evento, que neste ano terá o tema “Ele Amou o Mundo de Tal Maneira”.

Nesta quarta-feira (26/4) o prefeito em exercício Eduardo Pimentel recebeu o convite para a marcha entregue pelo presidente do Conselho de Ministros Evangélicos do Paraná (Comep), Antônio Cirino Ferro. A entrega aconteceu no Palácio 29 de Março e contou com a presença de líderes evangélicos de diversas denominações religiosas.

“Fico muito feliz com o convite, é um prazer recebê-los e já confirmo a minha presença nesse evento que é tão importante para a nossa cidade”, declara Pimentel.

Segundo o presidente da Comep, o evento promove uma integração maior entre as diversas denominações evangélicas, espalha a fé cristã e fornece amparo social aos mais necessitados.

Semana Cultural

Na semana que antecede a marcha, entre os dias 15 e 20 de maio, cerca de 380 artistas vinculados às igrejas evangélicas do Paraná vão fazer uma série de espetáculos nos teatros de Curitiba.

A 6ª Semana Cultural terá apresentações de teatro, dança, cinema, fotografia, além de workshops e palestras, todos com princípio cristão. Os espetáculos possuem entrada solidária de um litro de leite e envolvem mais de 380 artistas voluntários. Os alimentos arrecadados serão doados para a Fundação de Ação Social.

A programação completa pode ser acessada pelo Instagram no perfil @semanaculturaldecuritiba. O evento conta com o apoio da Fundação Cultural de Curitiba (FCC).

Caminhada de fé

A concentração acontece a partir das 9h na Praça Santos Andrade e seguirá em direção à Praça Nossa Senhora de Salete, em frente ao Palácio Iguaçu, onde será montado um palco com apresentações de músicas gospel, orações e projetos sociais.

O evento é organizado pelo Conselho de Ministros Evangélicos do Paraná (Comep) e a Prefeitura de Curitiba é uma das apoiadoras.

Também participaram da reunião o diretor do Departamento de Política sobre Drogas, Thiago Ferro, e os integrantes da Comep Cícero Bezerra, Flávio Lemos, Felipe Ferro, Daniel Barros, Jhony Sarmento, Flávio Sonderbran, Fabiano Lazareno e Gerhard Fuchs.