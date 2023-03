Reprodução/Sanepar

A Sanepar informa que, devido à oscilação no fornecimento de energia, a produção e a distribuição de água ficam comprometidas em Ponta Grossa neste sábado (4). A energia já foi restabelecida e equipes trabalham para regularizar o sistema. Pode haver falta de água ou variação de pressão na rede em algumas regiões da cidade.

O abastecimento deve normalizar, de forma gradativa, até o fim da tarde. Em situações como esta priorize a água tratada para higiene e alimentação. Adie serviços que demandam o uso de água e não sejam emergenciais.

Confira os bairros afetados: Santa Paula e região, Jardim Canaã, Xangrilá, Jardim Maracanã e proximidades, Dom Bosco, Núcleo Santa Terezinha e proximidades, Jardim Carvalho, Uvaranas, Cristo Rei e região, Bom Retiro, Vila Romana, Bocaina, Parque do Café, Santa Luzia, Bela Vista, Parque Bom Sucesso e proximidades, Boa Vista, Sabará, Borato e Nova Rússia e proximidades.

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.