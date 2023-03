Franklin de Freitas

O outono teve início no final da tarde desta segunda-feira (20). A estação, transição entre o verão e o inverno, começou com sensação de calor na Capital. Na tarde desta segunda, os termômetros chegaram aos 27ºC, mas com sensação de 29ºC. Termômetros de rua apontavam mais de 30ºC (por causa da radiação solar direta).

No interior também fez muito calor. Áreas de instabilidade se formaram sobre o Estado em função do tempo abafado. Pancadas de chuva de forma isolada foram detectadas pelos radares meteorológicos, com eventos associados também à ocorrência de raios, principalmente entre o Centro-Sul, Sudoeste, Campos Gerais e Norte paranaense.

Nesta terça-feira (21) essa frente instável avança pelo interior do Estado, mas em Curitiba o dia ainda deve ser de poucas nuvens e temperaturas elevadas. Nos próximos dias podem ocorrer chuvas localizadas na Capital, variando outros com sol.

Essa condição não muda até a próxima semana. As temperaturas seguem altas pelo menos até os primeiros dias de abril. O mês de março teve chuvas abaixo da média na Grande Curitiba.