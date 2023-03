Outono – 03/05/2021 – Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A estação que marca a transição entre o verão e o inverno no hemisfério Sul, o outono, começa oficialmente às 18h25 desta segunda-feira, 29 de março. O período, marcado por menor volume de chuvas, quando comparado ao verão, seguirá ate as 11h58 de 21 de junho de 2023, dando lugar ao inverno.

O outono tradicionalmente varia condições das duas estações, com dias mais quentes e noites e madrugadas mais amenas ou frias. Com isso, pode haver uma grande amplitude térmica, que é a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas do dia.

Veja a previsão de como será o outono deste ano com o meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Samuel Braun.