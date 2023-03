Franklin de Freitas

O outono tem início às 18h25 desta segunda-feira (20) e terminará às 11h58 de 21 de junho de 2023, dando lugar ao inverno.



Estação de transição entre o verão e o inverno, o outono tradicionalmente varia condições das duas estações, com dias mais quentes e noites e madrugadas mais amenas ou frias.



O outono paranaense caracteriza-se pela redução no volume de chuvas em relação ao verão, causada pelo deslocamento de massas de ar frio e seco.



E isso pode acontecer nesta semana. A previsão é de dias com sol pelo menos até a quinta-feira (23). Depois podem vir dias com instabilidade em boa parte do Estado.