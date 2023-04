Luiz Costa /SMCS

De acordo com as projeções divulgadas pela Climatech internacional Meteum, as temperaturas no País durante as estações de outono e inverno deste ano podem ficar cerca de 0,5 a 0,6°C mais altas do que a média dos últimos 30 anos. As regiões mais afetadas serão Rio Grande do Sul, Espírito Santo e a região da capital federal.

As anomalias climáticas sazonais no Brasil para 2023 destacam os efeitos das mudanças climáticas globais, urbanização e fatores geográficos locais nos padrões de temperatura e precipitação.

No Paraná, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o outono deve ficar muito perto da média histórica.

Na primeira semana de maio, entra em operação o serviço Alerta Geada, desenvolvido pelo IDR-Paraná e Simepar. Serão divulgadas as previsões de geadas e recomendações para proteção dos viveiros e lavouras cafeeiras recém-plantadas. Os informes abrangem todas as regiões do Paraná por categorias de intensidade de geada: fraca, moderada ou forte. As mensagens são disseminadas por celular e e-mail para usuários cadastrados, com antecedência de 72, 48 e 24 horas.