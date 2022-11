Foto: Diocese de Toledo

O padre José Aparecido Bilha, de 63 anos, foi encontrado morto nesta segunda (21) dentro da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Guaíra, no oeste do Paraná. A Polícia investiga o caso e diz que “aguarda laudos complementares que auxiliarão no andamento das investigações”.

“Ele estava no exercício de seu ministério como pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Guaíra, e foi encontrado morto por funcionários na abertura do expediente desta segunda-feira, 21 de novembro. Externamos condolências à família Bilha e à comunidade católica de Guaíra, especialmente desta paróquia, que foram surpreendidos pela triste notícia. Informamos ainda que o caso está sendo investigado pelas autoridades de segurança pública e acompanhado pela Diocese”, diz nota divulgada pela Diocese de Toledo.

Padre José Aparecido Bilha era natural de Astorga e tinha 28 anos de sacerdócio. Cursou Filosofia, em Toledo, e Teologia no Studium Theologicum, de Curitiba, e no Instituto de Teologia Pio XII, de Londrina.

Exerceu seu ministério presbiteral em Assis Chateaubriand, Quatro Pontes, Vila Nova (Toledo), Formosa do Oeste e, desde 2020, em Guaíra. Atuou ainda nos seminários diocesanos como promotor vocacional, diretor espiritual e reitor.

Na segunda (21) à noite, houve uma missa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e às 23 horas, o corpo seguiu para a Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Assis Chateaubriand, onde o velório prosseguirá até as 15 horas desta terça (22), quando será celebrada uma missa pelo bispo diocesano Dom João Carlos Seneme. Só depois, o corpo será sepultado.