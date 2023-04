(SMCS)

O pagamento à vista do IPTU 2023 ou o da primeira parcela vence nesta quinta-feira (20) em Curitiba. Para pagamento à vista, o desconto foi ampliado de 4% para 10% neste ano. Também é possível parcelar o valor anual do imposto em dez vezes sem juros, com vencimento todo dia 20, de abril de 2023 a janeiro de 2024.



O prazo de contestação do IPTU 2023 é em 5 de maio e o pedido é feito online, pelo Processo Eletrônico de Curitiba (Procec). Para quem não tem acesso à internet, o processo pode ser protocolado nas unidades de atendimento nas Ruas da Cidadania (sem agendamento) e na sede da Prefeitura (com ou sem agendamento).



Para quem eventualmente ainda não recebeu seu boleto em casa, é possível fazer a emissão online do documento pelo Curitiba App, pelo site da Prefeitura e pelo site da Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento, onde está disponível também um video com o tutorial sobre como gerar a guia de pagamento do IPTU.



Na carta do IPTU 2023 enviada pelos Correios, o contribuinte recebeu o documento para pagamento à vista e da primeira parcela.