Foto: Divulgação/ PMPR

A Polícia Militar do Paraná teve de atender na noite desta sexta-feira (3 de fevereiro) uma situação de abandono de incapaz num fast food no bairro Boa Vista, em Curitiba. A criança, de apenas cinco anos, foi encontrada chorando no parquinho da lanchonete após sofrer uma queda de um brinquedo. A situação que revoltou os clientes do estabelecimento, que acionaram as autoridades policiais.

Um casal que estava no local acolheu a criança e comprou um lanche para ela, já que a menina dizia estar com fome. Enquanto aguardavam a polícia chegar, o pai da criança finalmente apareceu. E não só fingiu que nada havia acontecido, alegando que já havia deixado a menina sozinha em outras ocasiões, como ainda ficou bravo por outras pessoas terem dado comida para sua filha.

Ao chegar no local, os policiais que atenderam a ocorrência questionaram o pai sobre o motivo de ter saído da lanchonete sem a criança. Ele disse que teve de ir buscar um aspirador de pó no bairro Atuba, que fica a cinco quilômetros do fast food. Ele foi encaminhado até uma delegacia para assinar um termo circunstanciado e agora o caso será investigado pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria).