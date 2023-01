Fábio Dias/EPR

Dois homens, de 24 e de 53 anos, foram presos por manter uma casa de prostituição em Imbituva, nos Campos Gerais do Paraná. Os dois são pai e filho e a prisão ocorreu após denúncia feita à polícia.

Segundo as informações da Polícia Civil, uma mulher que trabalhava no local procurou a polícia após ser agredida com uma mangueira pelo filho.

