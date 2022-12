(Franklin Freitas)

As luzes do Palácio Avenida, onde acontece o tradicional coral de crianças, foram acesas na noite da quinta-feir(1) a e assim vão ficar durante as noites de dezembro. Na noite do sábado (3), aconteceu um ensaio geral, que surpreendeu quem passou pelo calçadão da Rua XV. No fim desta semana acontecem as apresentações (dias 9, 10 e 11 de dezembro).

Com o tema “As Cartas do Papai Noel, as inesquecíveis mensagens de Natal”, a 32ª edição do espetáculo fará um resgate à tradição e à essência dessa celebração. A apresentação de 2022 será dividida em um prólogo e cinco atos, que terão temáticas diferentes: imaginação, natureza, diversidade, amor e esperança.

Quem for para o Centro de Curitiba também vai encontrar outras atrações, como a decoração no calçadão da Rua XV de Novembro, a Vila de Natal na Praça Santos Andrade e a estreia, nesta terça-feira (6), do Natal no Sesc Paço da Liberdade — que após dois anos sem a realização de espetáculos públicos, prepara o prédio histórico para celebrar o Natal, na Praça Generoso Marques, no centro de Curitiba, durante os dias 6, 7 e 8 de dezembro, sempre às 20h30.