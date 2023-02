Franklin de Freitas

Uma grande estrutura está em montagem em frente ao Palácio Iguaçu, sede do governo do Paraná, no Centro Cívico, em Curitiba. O local é o ponto de chegada do Rally Transparaná, por volta das 14 horas de sábado (25). O Rally Transparaná é uma realização do Jeep Clube de Curitiba em parceria com o Governo do Estado. O evento integra a programação dos Jogos de Aventura e Natureza (JAN).

A largada foi na segunda-feira (20), em Foz do Iguaçu, e até o fim da semana os competidores devem passar por 173 municípios, percorrendo cerca de 1.500 quilômetros. São mais de 250 inscritos que competem em 12 categorias de jeep e moto.

Todo ano, o Rally Transparaná arrecada alimentos para serem doados a entidades assistenciais. Em 2023 foram cerca de 3 toneladas arrecadadas que serão entregues simbolicamente durante a solenidade que marca a chegada dos competidores, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Será uma grande festa, com as premiações, praça de alimentação com food trucks e diversas atrações.

Além de muita aventura, a 29ª edição do maior rally de regularidade das Américas, o Transparaná, é marcada também por ações de solidariedade e sustentabilidade. Junto com os participantes, cruzam o Estado o Projeto TPM e o Trans Semeia.

O primeiro incentiva a participação de mulheres na competição e arrecada produtos de higiene feminina para serem doados ao longo do trajeto. O segundo tem como objetivo reduzir a pegada de carbono e os reflexos ambientais causados pelo evento espalhando sementes pelo percurso.