(Foto: Divulgação/Festival Pão com Bolinho)

Em Curitiba, nem tudo é o que parece quando se trata de comida. O turista desavisado pode cair em pegadinhas gastronômicas clássicas da capital paranaense. Uma delas é a famosa “carne de onça”, que não tem nada de selvagem: trata-se, na verdade, de carne bovina moída e temperada.

Outra armadilha do cardápio curitibano? O pão com bolinho. Mas esqueça o doce, porque o bolinho aqui é de carne, e não de chocolate ou trigo.

Presente em praticamente todo boteco da cidade, o pão com bolinho é uma paixão local. O lanche é tão popular que ganhou um festival anual próprio desde 2014, realizado tradicionalmente entre março e abril. Em 2025, o festival estabeleceu preço único de R$ 25. De acordo com informações divulgadas pela Câmara Municipal de Curitiba, o evento movimenta cerca de R$ 1,5 milhão em produtos no ramo da alimentação em Curitiba e Região Metropolitana.

A origem do pão com bolinho

A história do prato é tão curiosa quanto o nome. A origem exata é incerta, mas uma das versões mais aceitas diz que o lanche surgiu durante o período de hiperinflação no Brasil.

Com os altos preços da carne, os donos de botecos criaram uma alternativa econômica: um bolinho de carne reaproveitada, servido no pão com um toque de maionese. O sabor conquistou a clientela e virou símbolo da gastronomia curitibana.

Se você está na capital paranaense e quer provar essa delícia, veja alguns lugares imperdíveis para experimentar prato.

A Ostra Bêbada

Famoso por seus pratos com frutos do mar, o bar A Ostra Bêbada inovou ao incluir um pão com bolinho de bacalhau no cardápio. O lanche custa R$ 28, mas aos sábados há desconto de 15%, saindo por R$ 23,80.



Endereço: Rua Desembargador Ermelino de Leão – Centro

Horário de funcionamento: Terça a sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 17h

BarBaran

Com cinco variações do prato, o BarBaran se destaca pela criatividade. O “Pão com Bolinho IV” foi eleito duas vezes o melhor de Curitiba no Festival Bom Gourmet, e leva linguiça defumada especial de Prudentópolis. Custa R$ 19, e é um dos mais comentados entre os clientes no Google. Os preços dos demais variam de R$ 11 a R$ 20.



Endereço: Alameda Augusto Stellfeld, 799 – Centro

Horário de funcionamento: Terça a quinta, das 18h às 23h30; sexta, das 17h à 0h; sábado, das 12h à 0h; domingo, das 16h às 22h

Jacobina Bar

Um dos botecos mais tradicionais da cidade, o Jacobina aposta na simplicidade e no sabor do clássico pão com bolinho, que custa R$ 25. O bar também serve outras iguarias típicas de Curitiba.



Endereço: Rua Almirante Tamandaré, 1365 – Juvevê

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 11h à 0h; sábado, das 11h30 à 0h; domingo, das 11h30 às 16h

Quermesse

O bar oferece três versões do lanche, todas por R$ 29. A mais pedida é composta por pão, bolinho de carne, creme de cheddar e cebola caramelizada no whisky. As outras opções incluem combinações com molho à parmegiana, gorgonzola e bacon.



Endereço: Rua Carlos Pioli, 479 – Bom Retiro

Horário de funcionamento: Terça a sexta, das 17h à 0h; sábado, das 12h à 0h; domingo, das 12h às 18h

Panificadora Aquarius

Aberta 24 horas por dia, a Aquarius é uma opção para quem quer saborear um pão com bolinho a qualquer hora. A versão simples custa R$ 22,90, enquanto a opção gourmet, servida com batatas rústicas, sai por R$ 44,90.



Endereço: Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 363 – Bacacheri

Horário de funcionamento: Aberta 24 horas, todos os dias

Como fazer pão com bolinho em casa

Se você ficou com vontade de experimentar essa delícia curitibana, também pode prepará-la em casa com poucos ingredientes.

Ingredientes:

– 1 pão francês ou outro de sua preferência

– 1 bolinho de carne moída (ou hambúrguer artesanal)

– 1 fatia de queijo mussarela (opcional)

– Maionese ou mostarda (a gosto)

– 1 folha de alface (opcional)

– Tomate em rodelas (opcional)

Modo de preparo:

Corte o pão ao meio, sem separá-lo completamente; Aqueça o bolinho (fritando ou levando ao forno/airfryer); Passe maionese ou mostarda no interior do pão; Coloque o bolinho ainda quente dentro do pão; Acrescente a fatia de queijo, se desejar (pode derretê-lo com o lanche montado por 1 a 2 minutos na airfryer ou forno); Adicione alface e tomate, se quiser; Sirva quente.

Dica extra: Molho de pimenta ou vinagrete combinam muito bem com o lanche e dão um toque especial.