José Fernando Ogura/SMCS

Os sinos da Catedral Basílica de Curitiba soaram na manhã desta quarta-feira (29/3), anunciando a celebração de uma missa especial pelo aniversário de 330 anos de Curitiba. Durante a cerimônia foi revelada a mensagem que o papa Francisco enviou para o arcebispo dom José Antônio Peruzzo parabenizando Curitiba pelos 330 anos.

“Associando-se ao júbilo das celebrações dos 330 anos da fundação da cidade de Curitiba e congratulando-se com as ações desenvolvidas no combate à fome, Sua Santidade, papa Francisco, saúda cordialmente os colaboradores do programa Mesa Solidária e os demis habitantes dessa cidade, sobre todos invocando a abundância das graças do Alto a fim de construírem uma comunidade cada vez mais comprometida com os valores do Evangelho. Com tais votos, que coloca aos pés de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, o Santo Padre concede de bom grado a benção apostólica”, diz a mensagem do Vaticano.

Santa Sé

A Secretaria de Estado da Santa Sé (Secretaria Status) é o departamento da Cúria Romana é a mais próximo do papa e auxilia o Sumo Pontífice no exercício da sua suprema missão.

Na mensagem enviada pela Santa Sé, também há uma felicitação do Monsenhor Joseph Antony Puthenpurayil, encarregado de Negócios da Nunciatura Apostólica no Brasil, a representação diplomática do Vaticano.

Missa

A cerimônia religiosa pelos 330 anos de Curitiba foi celebrada por dom Reginei Módolo, bispo auxiliar, e padre Marcos Honório. Os cânticos foram interpretados pelo grupo Madrigal em Cena, com a participação do barítono Eli Siliprandi.

“Esta é a primeira missa que eu rezo aqui e coincidiu de ser a missa dos 330 anos de Curitiba. Devemos dar graças pela semente de Curitiba ter vingado, como se diz nas escrituras: o que for da vontade de Deus, será. E Curitiba é de Deus porque prosperou”, disse o bispo.