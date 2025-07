45 anos da visita do Papa João Paulo II ao Paraná, em Curitiba – em 05 de julho de 1980 – Foto/Reprodução Acervo: Museu da Imagem e do Som e Arquivo Público Paranaense

O Paraná, há 45 anos, em julho se preparava para um momento histórico. A visita do Papa João Paulo II a Curitiba, nos dias 5 e 6 de julho de 1980, reuniu uma multidão de fiéis sem precedentes. O pontífice foi recebido e saudado por 1 milhão de pessoas, vindas do interior, de outros estados e até países vizinhos.

A passagem por Curitiba integrava o roteiro da viagem em que passaria por 13 cidades brasileiras. Todos queriam ver e saudar o Sumo Pontífice, uma figura carismática e respeitada, que ultrapassou as fronteiras da Igreja Católica e conquistou admiradores de todas as religiões.

Fiéis narram emoção em visita a Curitiba

“Foi uma emoção muito forte vê-lo. O que senti dele foi uma pessoa muito carismática, muito querida. Assim como o Papa Francisco, o João Paulo II era uma pessoa muito humana, muito doce. Isso era o mais marcante nele”, definiu a funcionária pública Merli Garcia, que na época era datilógrafa da Casa Militar, no Palácio Iguaçu – cenário para um dos capítulos dessa história.

“Lembro que as pessoas pareciam mais felizes, alegres, parecia até que não tinham problemas. Foi um momento de muita felicidade para as pessoas, pois recebemos um Papa na nossa cidade. Você sentia isso quando conversava com os outros”.

Papa beijou o solo paranaense ao descer de avião

Na chegada à cidade, vindo de Porto Alegre, João Paulo II beijou o solo paranaense assim que desceu do avião, às 16h30 do dia 5 de julho de 1980. A bordo de um micro-ônibus transformado em Papamóvel, a santidade partiu em carreata até o Estádio Couto Pereira, no bairro Alto da Glória.











































45 anos da visita do Papa João Paulo II ao Paraná, em Curitiba – em 05 de julho de 1980 – Na foto, Nilton Cesar Bassi , auxiliar administrativo arquivista do Arquivo Público do Paraná

45 anos da visita do Papa João Paulo II ao Paraná, em Curitiba – em 05 de julho de 1980 – Na foto, os funcionários arquivistas do Arquivo Público do Paraná, Nilton Cesar Bassi (jaueta azul) e Marcelo Fernandes Rodrigues

Nesse trajeto até o primeiro evento oficial, o carinho dos populares que ocuparam as margens da pista, usando todo espaço possível para acompanhar a passagem do visitante ilustre foi fartamente documentada.

Esse animado “comitê de boas-vindas” recebeu em retribuição acenos e bênçãos do Santo Padre, então com 60 anos de idade, e sempre exibindo um sorriso autêntico. As ruas estavam todas enfeitadas para a ocasião. E o cenário acolhedor foi completado com chuva de papel picado.

Nilton Bassi tinha 12 anos e recorda ainda hoje da visita

Integrante de uma família católica, Nilton Cesar Bassi tinha 12 anos e lembra bem daquele momento. “Criou-se uma expectativa muito grande quando ficamos sabendo que ele vinha para o Brasil. Estava todo mundo muito ansioso por essa visita. Eu estudava no Hauer e nós estávamos de férias. Mesmo assim, fomos para o colégio e recebemos bandeirinhas do Vaticano e do Brasil. Subimos para a Avenida Marechal Floriano Peixoto e ficamos esperando pelo Papa”, relatou ele, que hoje atua como auxiliar administrativo do Arquivo Público do Paraná.

“Eu me lembro que ele passou pela canaleta, estava cheio de gente. Foi realmente bastante especial. Um momento interessante e único, especialmente para um garoto que tinha uma educação católica, que sempre ia às missas no domingo e às vezes, apesar da vergonha, participava fazendo uma leitura”.

Estádio do Coxa recebeu 70 mil pessoas para missa

O estádio do Coritiba tinha sido escolhido para abrigar uma espécie de cerimônia de recepção ao Papa João Paulo II, com um público estimado em cerca de 70 mil pessoas. O polonês, batizado Karol Jozef Wojtyla, logo percebeu quão numerosa e fervorosa era a comunidade de imigrantes de seu país no Paraná.

Antes de dirigir a palavra aos presentes, recebeu o sal e a broa polonesa, que beijou com devoção, e foi brindado com atrações culturais, como canções e danças tradicionais de regiões da Polônia. Algumas famílias de origem polonesa estampavam o orgulho trajando roupas típicas do antigo lar.

Até uma casa típica dos imigrantes poloneses, levada da Colônia Thomaz Coelho, em Araucária, foi montada no gramado do estádio, sendo brevemente visitada e abençoada pelo Santo Padre.

A construção, datada de 1883, foi posteriormente transferida para o Bosque Papa João Paulo II – espaço público projetado por Burle Marx, no Centro Cívico, para celebrar tanto a passagem do líder da Igreja Católica pela Capital, quanto a colonização polonesa no Paraná.

A casa virou uma pequena capela em homenagem à Virgem Negra de Czestchowa, padroeira da Polônia, e que também é conhecida como Nossa Senhora do Monte Claro.

Legado daquele evento que persiste até os tempos atuais, o Bosque do Papa fica quase ao lado de onde ocorreu outro grande momento daquele fim de semana histórico: o Palácio Iguaçu, a sede do governo estadual, no Centro Cívico. Merli Garcia lembra que, entre os muitos documentos que teve que digitar referentes àquela ocasião especial, um era sobre a vestimenta dos servidores.

“A gente teve que vir com uma roupa discreta, um tom mais clássico, sapato preto. As mulheres usaram cinza naquele dia. Era para ser algo mais tradicional, como pede uma visita do Papa”, recordou.

Para esse compromisso, o Papa chegou em um Ford Galaxie Landau preto, adaptado para a missão de carregar o Pontífice. Um teto solar foi providenciado para permitir que ele acenasse e fosse mais uma vez admirado por um mar de fiéis. O carro, que era usado para transportar o governador do Paraná, atualmente está cedido em comodato ao Veteran Car Clube de Curitiba.

Primeira eucaristia de julho foi transmitida para o mundo

Com direito a um ensaio geral dois dias antes, envolvendo militares e civis que trabalhavam no local, a sede do governo estadual serviu de ponto de encontro para a Santa Missa celebrada por João Paulo II na manhã de domingo, dia 6 de julho de 1980.

A primeira Eucaristia do mês, tradicionalmente realizada na Basílica de São Pedro, naquela oportunidade transcorreu em Curitiba, sendo transmitida ao vivo para o Vaticano e para o mundo. Foi na capela de Nossa Senhora do Rocio, dentro do Palácio Iguaçu, que o Santo Padre – que chegou a se impressionar com o frio que fazia naquela data em Curitiba – se paramentou para a atividade sacra.

Segundo estimativa da época, entre 700 mil e 1 milhão de pessoas lotaram a região para presenciar o ato, formando uma multidão que se estendeu por quase dois quilômetros, até a Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Seja qual for a conta exata é, ainda hoje, o maior público já reunido no Paraná. O encontro contou ainda com um coral com cerca de 400 vozes, formado por integrantes de diversos corais da cidade.

Nilton e seus pais estavam no meio daquela agitação. Ver o chefe da Igreja Católica em ação, mesmo que de uma certa distância, não foi tarefa fácil, mas para eles era importante participar daquele evento único. “Fomos para ver a missa rezada pelo Papa, que não é uma missa qualquer. Eu nunca tinha visto uma multidão tão grande na minha vida. Lembro que ficamos distantes do altar, mas ouvíamos bem. Consegui ver porque alguém me pegou no colo”, recordou. “Foi ao mesmo tempo emocionante e desafiador estar no meio de tanta gente. Acredito que meu pai e minha mãe ficaram preocupados em não me perder naquela aglomeração”.

“É uma experiência que fica com a gente para sempre, que não tem como explicar. Ter esse momento de fé, porque eu sou católica, e de viver esse momento ali com ele tão perto. De poder ver uma missa feita pelo Papa, coisa que é bem difícil, e ainda por cima na minha cidade. Foi uma cerimônia linda”, disse Merli, que ainda bate ponto no Palácio Iguaçu, como redatora de atos oficiais na Casa Civil.

Por volta de 12h40 daquele domingo, 6 de julho, o convidado especial embarcava rumo a Salvador, para dar sequência à turnê pelo Brasil. Ele percorreria ainda outras seis cidades do Norte e Nordeste, finalizando a jornada no País em 11 de julho. Ficou no cargo durante 26 anos, até seu falecimento, em 2 de abril de 2005, tendo passado pelo Brasil em outras duas oportunidades, mas sem retornar ao Paraná. Tornou-se São João Paulo II em 27 de abril de 2014, canonizado pelo então Papa Francisco.

Arquivo Público do Paraná e a memória

Ajudar a manter vivo o registro desse e outros momentos da história do Estado é uma das missões do Arquivo Público do Paraná. O órgão é, entre outras coisas, responsável por guardar e proteger todo tipo de material, especialmente documentos, mas também tem a incumbência de ajudar outros órgãos e secretarias a fazer essa gestão de arquivos que devem ser preservados. A Constituição Federal trata a documentação como patrimônio público e impõe sua preservação aos órgãos públicos.

“O arquivo público tem vários papéis. Um deles é desenvolver a política estadual de arquivos, trabalhando no estado inteiro essa gestão documental. Ele cria o manual de gestão documental do Paraná nas atividades-meio, orienta, realiza capacitações, informa como fazer essa gestão”, explicou Marcelo Fernandes Rodrigues, arquivista na seção de gestão da informação do Arquivo Público. “Ajudamos a identificar o que é a documentação que vai ter que ser preservada, quais são as sucessivas fases do documento, por onde ele vai passar depois que ele foi criado no arquivo, e sua destinação final – se guarda permanente ou eliminação. Damos esse suporte para todo o Estado. A gente tem esse cuidado de preservar o que já foi lá do passado que virou documentação histórica e temos o cuidado de também trabalhar com a documentação que é produzida hoje”.

Entre os tesouros encontrados no Arquivo Público, referentes àquele fim de semana emocionante de 1980, há documentos a que poucas pessoas tiveram acesso na época, por se tratarem de material destinado à organização do evento. É o caso das plantas do trajeto pelo qual o Papa João Paulo II passaria e do Estádio Couto Pereira, bem como o quadro de distribuição, com cores e setores, dos convidados, além de um desenho do esquema de ocupantes das viaturas do comboio papal.

O acervo dispõe ainda de documentação que inclui desde a fase de planejamento até a execução da atividade, incluindo as atas das reuniões da comissão preparatória e o relatório completo e detalhado da visita, citando as autoridades que fizeram parte do evento. Outros itens mais curiosos são o convite feito à população para acompanhar a visita, o lançamento de um selo comemorativo à data, e os crachás para os profissionais que trabalharam durante os dois dias em diversas funções, como, por exemplo, a imprensa internacional.

A maior parte dos documentos no Arquivo Público está disponível para pesquisa da população em geral. Para consultá-los, é preciso entrar em contato por telefone ou e-mail e informar o que está procurando. “Essa pessoa vai dar as características da pesquisa dela, para podermos entender e agendar um horário para disponibilizar o que ela precisa. Às vezes, a documentação pode ser encaminhada por e-mail, pois temos alguma coisa já digitalizada. Mas basicamente precisamos de uns dias para analisar o pedido e poder oferecer o melhor atendimento ao público”, explicou Marcelo. Documentos textuais, mapas, ofícios, microfilmes e fotos fazem parte do acervo. “Temos vários suportes de informação documentados”.

Mapa do evento está entre os documentos preservados no Arquivo Público do Paraná. Foto: Arnaldo Neto/AEN

Missa documentada em fotos e vídeos

O Museu da Imagem e do Som (MIS) de Curitiba é outra fonte de pesquisa aberta para consulta pública mediante agendamento prévio. Dentro de seu escopo, dispõe de vídeos e fotos da presença do Papa em Curitiba e da celebração da missa em frente ao Palácio Iguaçu. Imagens de grande valor histórico e de preservação da memória paranaense.

“O trabalho que a gente desenvolve no museu é da preservação da história como um todo. Se não fosse esse trabalho que a gente desempenha aqui, essa memória do Papa estaria apagada e nunca teria onde esse registro ser encontrado, celebrado com tanto afinco”, falou a diretora do MIS, Mirele Camargo. Ela, inclusive, era uma das crianças que estavam encarando as baixas temperaturas daquele julho de 1980 para ver o visitante ilustre, mesmo não sendo de uma família católica.

“É uma lembrança que eu tenho da infância. Eu estava com a minha avó e com a minha mãe, na Avenida Cândido de Abreu e ele passando com o Papamóvel ali do lado. Foi uma emoção gigantesca. Me apaixonei pelo Papa naquele dia. Assim como Francisco, ele foi um Papa que deixou um legado muito bonito para a humanidade. Um cara realmente santo”, lembrou Mirele, que tinha 8 anos à época.

“Quando eu cheguei no MIS e me deparei com esse acervo do Papa, quando eu vi a foto com aquela multidão, de quando eu era uma criança que estava ali no meio e não tinha noção da dimensão daquilo, obviamente que, hoje como adulta, me tocou de uma forma diferente. Mas temos outros grandes registros que nos tocam também diretamente ao coração, por contarem a nossa história, por termos participado dela, às vezes até na rua”, disse.

O Museu da Imagem e do Som do Paraná é o segundo criado no Brasil – o do Rio de Janeiro surgiu quatro anos antes (1965). Com 56 anos, o MIS-PR conta hoje com o maior acervo do tipo no País, com mais de 4 milhões de itens, a imensa maioria proveniente de doações. “Temos coisas incríveis. Como quando encheram as Sete Quedas, por exemplo. O papel do MIS é preservar e divulgar memórias, trazer a possibilidade de pesquisa, de educação, de eternização da cultura do Paraná. É manter a nossa identidade viva”, finalizou a diretora do MIS.

O Sumo Pontífice na chegada ao Paraná. Foto: Reprodução Acervo Museu da Imagem e do Som (MIS-PR)



Papa Leão XIV já esteve no Paraná

Embora João Paulo II tenha sido o único Papa a visitar o Paraná durante sua missão à frente da Igreja Católica, o atual Sumo Pontífice também já pisou em solo paranaense. Robert Francis Prevost ainda não era Leão XIV quando esteve no Estado, em 2004. O norte-americano, que à época desempenhava trabalho missionário no Peru, veio ao país para visitar as comunidades da Ordem de Santo Agostinho, da qual faz parte.

No Paraná, passou por Curitiba, Ponta Grossa e Rolândia, deixando uma imagem de humildade e bom humor. Durante sua estada, se reuniu com seminaristas e conversou com padres da comunidade agostiniana.

Leão XIV foi eleito para substituir o argentino Papa Francisco, que faleceu em maio de 2025, aos 88 anos. O primeiro Santo Padre sul-americano também será eternizado na capital paranaense, dando nome a um parque que será inaugurado ainda neste ano, em uma importante área verde do bairro Abranches, entre o Parque das Nascentes do Belém e o Parque São Lourenço.

Serviço:

Departamento de Arquivo Público do Paraná – O agendamento para pesquisa pode ser feito pelo telefone (41) 3521-9100 ou pelo e-mail [email protected]. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. Rua dos Funcionários, 1796. Curitiba. Site: https://www.administracao.pr.gov.br/ArquivoPublico.

Museu da Imagem e do Som (MIS) – O agendamento para pesquisa pode ser feito pelo telefone (41) 3232-9113 ou pelo e-mail [email protected]. O horário de atendimento é de terça a sexta-feira, das 10h às 19h e sábados e domingos das 10h às 18h. Rua Barão do Rio Branco, 395. Curitiba. Site: https://www.mis.pr.gov.br.