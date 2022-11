Espetáculo da chegada do Papai Noel: luzes (Valquir Aureliano)

A programação oficial do Natal de Curitiba começa apenas no fim do mês, mas ontem, a cidade teve uma amostra no que deve se transformar a cidade nas próximas semanas até o Natal. Milhares de pessoas acompanham o espetáculo da chegada do Papai Noel no Shopping Mueller, em festa de luzes na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico, que ficou bloqueada desde o fim da tarde.



O bom velhinho chegou por uma grande chaminé cenográfica isntalada em frente à fachada do shopping. O show foi assinado pelo coreógrafo curitibano Octávio Mansur, nacionalmente conhecido.



“A chegada tão especial do Papai Noel neste ano simboliza o retorno de seu contato com o público, e um resgate genuíno dos sentimentos natalinos. Depois de dois anos de restrições, o querido velhinho poderá interagir diretamente com as pessoas, receber pedidos e, principalmente, abraços. Estamos ansiosos por esse momento”, destaca a superintendente do Shopping Mueller, Daniela Baruch.



O Mueller também lançou suas atrações de Natal para este período, umas das atações da sexta edição consecutiva do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais, que será a maior do país e ocorrerá do dia 22 de novembro até o dia 23 de dezembro.



Entre as 130 atividades previstas, estão apresentações musicais, incluindo o tradicional coral das coral de crianças e adolescentes do Palácio Avenida, circuitos natalinos de carro, decorações como árvores de natal rosáceas luminosas, shows de luzes e brinquedos como a roda-gigante com toda a Vila Electrolux na Praça Santos Andrade e o Carrossel do Condor no Passeio Público.