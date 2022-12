Reprodução/ECT

Ainda dá tempo de adotar cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios e tirar os sonhos de milhares de crianças do papel. No Paraná, mais de 5 mil ainda esperaram por padrinhos e madrinhas. Elas estão disponíveis nas agências participantes e no Blog Noel – https://blognoel.correios.com.br/. As datas finais vão de 4 a 16 de dezembro nas principais cidades do Estado.

Em Curitiba, o ponto físico de adoção no prédio histórico dos Correios – Rua XV de Novembro, 700, Centro – vai funcionar neste sábado (3), das 9 às 12 horas.

Em Londrina, o público pode buscar cartinhas na agência central – Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 246.

Em Maringá e região, as cartas estão disponíveis digitalmente no Blog Noel.

Em Ponta Grossa, os interessados podem procurar a agência da Rua Augusto Ribas, 802.

Os Correios pedem também o apoio de padrinhos e madrinhas que já adotaram cartinhas para que não se esqueçam de trazer os presentes.

As cartas são escritas por alunos matriculados até o 5º ano em escolas públicas e por crianças em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade. Os pedidos dos pequeninos são os mais variados: bolas, bonecas, calçados e materiais escolares.

Como adotar – Para adotar, é simples e fácil. Basta se dirigir a uma unidade participante ou acessar o blog da campanha. Na página, é preciso clicar em “Adoção On-line” e seguir os passos. Será necessário escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis. Os prazos variam de acordo com o Estado e o município.

Entrega dos presentes – A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no Blog. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.

Toda a sociedade pode participar dessa imensa corrente de solidariedade, que há 33 anos une empresa, empregados, voluntários, padrinhos e madrinhas para atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

As datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção e entrega de presentes variam em cada Estado. Todas as informações estão disponíveis no endereço https://blognoel.correios.com.br/.