Aleksander Schoeffel

“Papai Noel na Sumiçolândia” é um espetáculo musical de Natal que contará com música, dança, teatro e projeções mapeadas na fachada do Hospital Pequeno Príncipe. Gratuitas e a céu aberto, as apresentações acontecem nos dias 09, 10 e 11 de Dezembro na Avenida Silva Jardim, que estará fechada para veículos para que público possa assistir. As apresentações iniciam às 21h.

“Papai Noel na Sumiçolândia” é um conto de Natal divertido e emocionante, concebido para encantar crianças e adultos. A história começa na véspera de Natal, quando Papai Noel acidentalmente toma um chá de sumiço preparado por dois vilões mágicos, Raquel e Armando. O bom velhinho vai parar na Sumiçolândia, lugar em que todas as memórias somem para sempre. Eduardo-Ende, o duende-chefe do Polo Norte e seu fiel escudeiro Rafael-Fo precisam correr contra o tempo para encontrar as crianças menos egoístas do mundo, pois apenas elas têm a capacidade de salvar o Papai Noel do esquecimento.

Com duração de 40 minutos, o musical é uma realização da Labirinto Produções, produtora criada pelos artistas Gabriela Vernet e Rodrigo Alonso, que fizeram parte da equipe responsável pelo espetáculo Presente para o Futuro, que aconteceu em 2019, também na fachada do Hospital Pequeno Príncipe.

O projeto é realizado via Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. A instituição beneficiada é o Hospital Pequeno Príncipe e o espetáculo é uma realização da Labirinto Produções. Os apoiadores são: FACCHINI, GUARARAPES, PASA , NÓRDICA VEÍCULOS, ATLAS ELETRODOMÉSTICOS, ID\TBWA, GRUPO PEGORARO, FAGUNDEZ, EMBRART, M.A. MAQUINAS, RAVATO, AROTUBI, PLASTPACK, STAMPA, ELECTRA e PETSLIFE.

Serviço:

Papai Noel na Sumiçolândia

Site: www.onatalchegou.com

Dias: 9, 10 e 11 de Dezembro – 21h

Local: Fachada histórica do Hospital Pequeno Príncipe – Avenida Silva Jardim, 1677 – Água Verde

Entrada Gratuita