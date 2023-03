Franklin de Freitas

A partir das 10 horas desta sexta-feira, será aberta para visitação o Jurassic Park das Águas no Parque das Águas, em Pinhais. A atração faz parte da programação dos 31 anos de Pinhais. O Parque fica em exposição até o dia 22 de março. A exposição dos dinossauros foi sucesso de público no ano passado, atraindo mais de 100 mil visitantes de toda a Região Metropolitana de Curitiba.



O público terá a oportunidade de conhecer 50 esculturas de diferentes espécies de dinossauros. A novidade deste ano é inspirada no filme Jurassic Park, com a criação de um espaço, um “laboratório abandonado” para visitação do público. A entrada para a exposição é gratuita. Os dinos foram criados pelo artista Jonas Corrêa que confecciona as peças em fibra, resina e tinta.