Levy Ferreira/SMCS

Em comemoração aos 330 anos de Curitiba, a Linha Turismo, que percorre as principais atrações turísticas da capital, terá o preço reduzido de R$ 50 para R$ 30 a partir desta quarta-feira, aniversário da cidade. A redução do valor do bilhete em 40% valerá até o domingo de Páscoa, dia 9 de abril. O objetivo é que mais pessoas possam passear e aproveitar mais um pouco o clima de celebração que tomou a cidade durante o mês de março. Crianças de até 6 anos não pagam. A programação pelo aniversário da cidade está repleta de ações nas regionais, na área cultural e ações ao longo do dia, começando às 10h30 com a Missade aniversário na Catedral Basílica de Curitiba. O principal evento será a inauguração da Pirâmide Solar da Caximba, nesta tarde. Os cerca de 8,6 mil painéis serão responsáveis pela captação da radiação solar e vão gerar energia, o que vai resultar na economia de R$ 2,65 milhões por ano. E para fechar a programação, de noite acontece o Grande Concerto dos 330 anos de Curitiba, com Isabel Leonard, no Teatro Positivo.