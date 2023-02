Matinhos, 11 de fevereiro de 2023 – Drone de praia no balneário Caiobá.

O Carnaval será de praias com águas limpas e bandeira azul no Litoral do Paraná. Há predominância de pontos com condição ideal para receber banhistas ou para a prática de atividades esportivas em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as cidades mais procuradas por turistas neste período do ano.

É o que mostrou nesta sexta-feira (17) o 9º Boletim de Balneabilidade, relatório divulgado semanalmente pelo Instituto Água e Terra (IAT). Dos 76 locais monitorados pelo órgão ambiental do Governo do Paraná, entre Litoral e regiões Oeste e Norte, 59 foram considerados apropriados, um ponto a mais em relação ao mapeamento da semana passada.

Vale destacar que das 17 áreas classificadas como impróprias, dez são fixas por ficarem na foz dos rios.

Este é o último relatório desta temporada de verão. A análise começou em dezembro, na semana do Natal, e seguiu por todo o período com maior fluxo de veranistas nas regiões mais procuradas para lazer e descanso. Ao longo de quase dois meses, a bandeira azul sempre predominou nos diferentes balneários, seja de água salgada ou doce. O serviço é ofertado há mais de 30 anos pelo IAT.

“Esse trabalho de verificação da balneabilidade é muito importante para o nosso Estado, adquiriu credibilidade com a sociedade paranaense. Sempre reforçamos para os banhistas observarem a sinalização, buscarem os locais com bandeira azul, e evitar o contato com água contaminada, pontos que podem desencadear doenças graves”, afirmou o diretor-presidente do IAT, Everton Souza.

Na comparação com o boletim na semana passada, a novidade é que o Rio Marumbi, próximo à Ponte Estrada Anhaia, em Morretes, voltou a ter condições ideais para receber os banhistas. As prainhas de água doce das regiões Norte e Oeste também estão com todos os pontos em azul, reforçando a qualidade da água.

SAIDEIRA – Este é o nono e último Boletim de Balneabilidade da temporada de verão 2022/2023. O documento, divulgado pelo IAT toda sexta-feira, alertou a população sobre os locais que podem causar problemas de saúde quando em contato com a água, pela transmissão de bactérias, vírus, incluindo dermatite, diarreia, problemas respiratórios, entre outros.

COMO SABER – Os Boletins de Balneabilidade foram divulgados no site www.iat.pr.gov.br no menu Monitoramento/Balneabilidade, ou ainda por meio do app Balneabilidade Paraná, disponível para celular Android no Google Play. A análise das amostras de água é feita no laboratório do órgão ambiental, de acordo com a Resolução Conama nº 274/2000.

Confira os boletins da Costa Oeste e Norte e do Litoral .

VERÃO MAIOR PARANÁ – A ação de verificação da água integrou o projeto Verão Maior Paraná, que reuniu uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste, como atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e eventos esportivos, além de outras práticas relacionadas ao entretenimento. O reforço de policiamento nesses locais continua até o fim do Carnaval.