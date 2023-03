Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná

Um hospital público veterinário virou uma necessidade para Curitiba. A opinião é do ex-delegado da Delegacia do Meio Ambiente do Paraná e atual deputado federal, Matheus Laiola.

A União Internacional Protetora dos Animais (UIPA), apresentou um estudo em 2022, onde mostra um crescimento de 400% na adoção de animais durante a pandemia. Essa é a nova realidade de milhares de lares brasileiros.

A equipe do Deputado Matheus recebe diariamente pedidos de ajuda de tutores que não tem condições de levar seus animais de estimação para um hospital veterinário particular, ou somam dívidas absurdas no tratamento dos bichinhos.

“Apesar da saúde pública no Brasil ser referência, sendo usada de modelo por muitos outros países, vivemos em um país extremamente desigual economicamente, por isso serviços públicos são de extrema importância na nossa sociedade”.

No dia 10 de fevereiro, Matheus se reuniu com o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, e apresentou essa pauta a ele. Eduardo se comprometeu a trabalhar junto para que esse projeto aconteça o mais rápido possível.

Matheus ganhou notoriedade no Estado durante sua passagem pela Delegacia do Meio Ambiente, com ações contra os maus-tratos aos animais, principalmente.