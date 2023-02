Disque-Denúncia 181 recebeu mais de 45 mil denúncias em 2022 –

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e o Disque-Denúncias 181 reforçam aos moradores e turistas do Litoral do Estado sobre a importância de fazer denúncias de crimes durante a temporada. A comunicação do crime pode ser feita em delegacias, de forma anônima por telefone ou na internet.

As denúncias são uma maneira de auxiliar no trabalho da polícia, de forma preventiva ou repressiva, e também a combater a criminalidade. A colaboração da sociedade em denúncias pode resultar em prisão de criminosos e apreensão de ilícitos, como drogas, armas e produtos de contrabando. Além disso, pode auxiliar na busca de foragidos da Justiça e de pessoas desaparecidas, dentre outras inúmeras providências.

De acordo com o major Giuliano Freitas, chefe do Centro Integrado de Denúncias 181, a participação da sociedade é de extrema importância, pois traz informações e denúncias de crimes para que as forças policiais possam investigar. “Ganhamos muito tempo aí e assim estamos chegando a resultados bastante expressivos”, afirma.

O coordenador-adjunto da Operação Verão Maior Paraná pela Polícia Civil, delegado Rodrigo Brown, diz que as denúncias revertem em elucidações. “Cada vez que o cidadão nos procura através desses canais a informação é trabalhada sempre com investigações, é feito um levantamento, e grande parte das vezes reverte em crimes elucidados”, completa. Ele acrescenta que as informações repassadas sempre revertem em ganho na segurança de todos.

CRIMES – A missão do Disque-Denúncia 181 é coletar, processar, registrar e difundir informações relacionadas a crimes, com direcionamento aos órgãos competentes, de acordo com a natureza da denúncia.

O Disque-Denúncia recebe informações de mais de 50 tipos de crimes que podem ser denunciados pelo site www.181.pr.gov.br ou telefone 181, entre eles violência contra crianças e adolescentes, idosos e mulher, tráfico de drogas, maus tratos à animais, furto, roubo, latrocínio, homicídio, estelionato e cárcere privado.

O denunciante entra em contato via telefone ou internet e repassa informações – como endereços, nomes de envolvidos e tipos de crimes ocorridos.

A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer localidade do Paraná. O atendimento é feito por profissionais capacitados para a coleta das principais informações em um curto espaço de tempo. Vale ressaltar que as denúncias feitas atendem o Estado do Paraná durante o ano todo.

Caso o crime esteja acontecendo no momento ou em intervalo recente, a PCPR orienta para que a vítima acione a Polícia Militar ou a Guarda Municipal. A atuação conjunta das forças permite atendimento ainda mais rápido à vítima.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.