Hully Paiva/SMCS

Obras para a recuperação de um novo trecho da Avenida República Argentina, no Novo Mundo, vai exigir durante três dias, bloqueio total da via, sentido Centro, no trecho entre a Travessa Augusto Marach e Avenida Brasília. A interrupção da passagem acontecerá de segunda (6/3) a quarta-feira (8/3), no período entre 9h e 17h.

O trecho do bloqueio estará sinalizado e agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estarão no local para orientar os motoristas. Não haverá alteração para quem usa o transporte coletivo. Os ônibus continuarão operando na canaleta exclusiva.

Os serviços de fresa e recape acontecem para recuperar mais 250 metros de asfalto e integram a obra da Prefeitura de Curitiba, coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, para a extensão do itinerário do Ligeirão Norte-Sul (BRT Sul), entre os terminais Santa Cândida e Pinheirinho.

“A requalificação do pavimento pelo método de fresa e recape restaura a camada asfáltica danificada garantindo um asfalto com superfície de textura uniforme, recuperando as condições iniciais de conforto e segurança da via”, explica o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Com a manutenção de mais este trecho da via, entram na reta final os serviços no entorno da estação-tubo Itajubá, umas das 26 que integram a obra para a expansão do Ligeirão Norte-Sul.

Paralelamente às ações no entorno da estação-tubo Itajubá, estão em andamento as melhorias nas estações-tubo Santa Regina (Capão Raso), Pedro Gusso (Capão Raso), Sebastião Paraná (Vila Izabel) e Petit Carneiro (Água Verde).

Nas estações-tubo Santa Regina e Pedro Gusso as equipes trabalham na execução da pavimentação em concreto da canaleta do expresso. Já nas estações Petit Carneiro e Sebastião Paraná estão sendo concluídos os serviços de escavação da canaleta para preparação da base do novo pavimento em concreto

Já foram requalificadas e voltaram a operar 16 estações estações-tubo: Dom Pedro I, José Bettega, Ouro Verde, Morretes, Silva Jardim, Hospital do Trabalhador, Vital Brasil e Carlos Dietzsch, todas nos dois sentidos.

Enquanto as estações são desativadas para serem remodeladas, desalinhadas e o pavimento alargado e requalificado, as estações subsequentes permanecem funcionando normalmente.

Menor tempo de viagem

As obras permitirão tornar mais rápida a viagem dos passageiros que fizerem a rota completa do Ligeirão Norte-Sul. Hoje, o Ligeirão parte do Terminal Santa Cândida e vai até a região da Praça do Japão, no Água Verde.

Após a conclusão das obras, a rota será estendida até o Pinheirinho e o tempo de viagem que hoje é de 66 minutos será feito em 50 minutos, ou seja, um ganho de 16 minutos por viagem, segundo a Urbs.