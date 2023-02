O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) vão retirar novamente seus guindastes das obras de recuperação da BR-277 no Litoral, no km 41 e km 42 respectivamente, neste final de semana e retornar as atividades somente na quarta-feira (22) de manhã. A medida visa evitar congestionamentos na rodovia durante o Carnaval, quando é esperado grande movimento de veículos rumo aos municípios litorâneos.

O DER/PR concluiu os serviços de contenção definitiva da encosta da BR-277 no km 39, no Litoral. Após os serviços de limpeza e retirada de materiais, foi instalada e fixada uma tela ecológica de contenção, dispositivo de alta resistência que permite o plantio de grama sobre o mesmo, o que também ajuda a evitar novos escorregamentos. A rodovia já estava com todas as faixas liberadas neste km, com equipamentos e material ocupando somente o acostamento.

Os serviços prosseguem no km 41, com retirada de materiais soltos e lascas de rocha do talude, onde o escorregamento chegou a quase 100 metros de altura, e na perfuração do paredão rochoso, para futura instalação da tela metálica de alta resistência. Neste ponto não haverá plantio de grama, uma vez que a maior parte do trecho atingido é formado apenas por rochas. Atualmente este segmento da rodovia está com três faixas de tráfego liberadas, com uma quarta faixa sendo ocupada por guindaste.

O DNIT permanece realizando obra de recuperação do km 42, primeiro local atingido pelas chuvas no ano passado, tendo registrado inclusive escorregamento de rochas. Neste ponto são duas faixas de tráfego liberadas, com um guindaste ocupando outras duas faixas.

GUINDASTES – O DER/PR e o DNIT estão retirando os guindastes dos pontos em obras aos finais de semana, visando melhorar o tráfego de veículos nestes dias de maior movimento. Os veículos saem do trecho na sexta-feira ou sábado, dependendo da programação de serviços, e retornam somente na segunda-feira. Devido a essa nova programação, que está garantindo melhor fluxo aos finais de semana, os serviços com guindastes no km 41 serão prolongados até março.

ACORDO – O DER/PR deu início à sua obra no dia 19 de dezembro, após acordo com o DNIT, que está fazendo a obra de recuperação do km 42, mas à época afirmou não ter os recursos para atender o km 39 e km 41. Visando recuperar a trafegabilidade da rodovia federal, corredor logístico para o Porto de Paranaguá, o DER/PR trabalhou desde o início para liberar faixas extras de tráfego com a maior agilidade possível, sem abrir mão da segurança dos usuários e trabalhadores.

TRÁFEGO PESADO – Permanece em vigor a restrição de tráfego pesado aos finais de semana de fevereiro na BR-277, na Serra do Mar. Veículos de carga articulados, como carretas, cegonhas e bitrens, entre outros, não poderão circular entre o km 30 (viaduto de Morretes) e o km 60 (antiga praça de pedágio).

No Carnaval a programação será estendida:

Sexta-feira – 14h00 às 00h00 – bloqueio no sentido Paranaguá

Sábado – 06h00 às 18h00 – bloqueio no sentido Paranaguá

Terça-feira – 10h00 às 22h00 – bloqueio no sentido Curitiba

Quarta-feira de Cinzas – 06h00 às 14h00 – bloqueio no sentido Curitiba