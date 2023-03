DER-PR

O Governo do Paraná, através do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), abriu o edital de licitação para serviços de conservação da PR-092 e PR-340, entre Doutor Ulysses e Tunas do Paraná, na Região Metropolitana de Curitiba e no Vale do Ribeira. O trecho contemplado das rodovias não é pavimentado e possui uma extensão total de 82,58 quilômetros.

O investimento previsto é de R$ 21.660.461,84, valor máximo para acolhimento das propostas. A licitação ocorre pela modalidade de Pregão Eletrônico, no qual as participantes disputam entre si, com ofertas de preço cada vez menores, até uma delas ser declarada arrematante. A sessão será no dia 24 de março.

Ao todo, são beneficiados mais de 32 mil habitantes de Doutor Ulysses, Cerro Azul e Tunas do Paraná. O contrato, que terá duração de dois anos, prevê serviços de regularização de leito por patrolamento, cascalhamento, reaterro, escavação de valas, execução de bueiros simples tubulares de concreto, entre outros.

A região se destaca pelo plantio de mandioca e milho, e também por ser uma forte produtora de tangerina. Além disso, o ecoturismo, o turismo rural e o turismo de aventura estão crescendo nos municípios, com opções de cachoeiras, trilhas, descidas de rafting no Rio Ribeira, em Cerro Azul, e visitação as maiores grutas do Paraná, em Doutor Ulysses.

“A conservação das vias rurais não pavimentadas deve ser periódica. Isso beneficia e impacta diretamente na qualidade de vida dos moradores da região, além da questão econômica para o transporte de carga dos pequenos agricultores”, afirma o diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes.

PAVIMENTAÇÃO – Uma das últimas cidades sem ligação pavimentada com o restante do Estado, Doutor Ulysses finalmente será contemplada com asfalto. A primeira etapa da obra prevê a pavimentação de 12 quilômetros da PR-092, do final do perímetro urbano da cidade em direção a Cerro Azul, com um investimento estimado de R$ 50 milhões.

A previsão é de que os trabalhos sejam iniciados a partir do segundo semestre de 2023. Dentro da cidade, o DER/PR já implantou o pavimento com blocos de concreto que conectam os dois trechos da rodovia.