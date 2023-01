(Foto: Roberto Dziura Jr/AEN)

A mais de 700 quilômetros de distância do Litoral paranaense, as praias de água doce da região Noroeste do Estado também se tornaram um badalado destino para quem busca por lazer e descanso nas altas temperaturas desta época do ano. Postos fixos do Governo do Estado instalados em Porto Rico e São Pedro do Paraná ampliaram as atividades de lazer disponíveis aos turistas e moradores que escolhem as águas cristalinas do Rio Paraná para se banharem.

As atividades esportivas, recreativas e educativas fazem parte do Verão Maior Paraná. Elas são realizadas todos os finais de semana desde o final de dezembro e vão até fevereiro na região, na divisa com o Mato Grosso do Sul e São Paulo. O trabalho conta com a participação de funcionários e de equipes contratadas das secretarias de Turismo, Esporte, Cultura, Segurança Pública e do Detran-PR.

Guarda-vidas do Corpo de Bombeiros atuam nos locais de maior fluxo para garantir a segurança dos banhistas com ações preventivas, orientações e salvamentos quando necessário.

PAISAGEM CINEMATOGRÁFICA – Com um por do sol em meio à passagem formada por barcos e lanchas que compõe um cenário de tirar o fôlego, Porto Rico soube aproveitar o seu potencial turístico. De acordo com a prévia do Censo 2022, o município tem cerca de 3.200 moradores, mas chega a 14 mil com os visitantes durante os finais de semana de calor, movimentando hotéis, pousadas, restaurantes e serviços turísticos.

Na virada do ano, a cidade chegou a receber aproximadamente 40 mil pessoas que tomaram o calçadão central. O local, inclusive, passará por um amplo processo de revitalização em parceria com o Governo do Estado, cujo investimento deverá ficar próximo dos R$ 4 milhões de acordo com o prefeito de Porto Rico, Álvaro de Freitas Neto (Arapongas).

“Porto Rico está desenvolvendo e, com a ajuda do Governo do Paraná, estamos licitando uma obra gigantesca que vai tornar a cidade naquilo que ela merece. A nova orla que vamos fazer vai tornar Porto Rico muito mais bela e dar uma infraestrutura melhor para receber os turistas que nos visitam com comodidade”, afirmou o prefeito.

Segundo Arapongas, o apoio dado pelo Estado, a exemplo do Verão Maior Paraná, tem ajudado a cidade a se tornar um polo turístico. “Temos visto muitas pessoas de Londrina, Umuarama, Cascavel e com a ajuda do Governo do Estado estamos deixando uma cidade bonita, que vai poder competir com outras grandes cidades turísticas do Sul do País”, afirmou.

O principal atrativo da cidade é a praia de Santa Rosa, acessível apenas por barco, onde centenas de pessoas se juntam aos finais de semana para aproveitar o clima agradável do rio. A professora Josiele Pereira Souza, de 42 anos, visita o local todos os anos com a família e recomenda o passeio.

“É um lugar incrível, que contempla adultos, idosos e crianças. Estou com o meu esposo, filhos e pais e eles adoram o passeio de barco pra chegar até aqui. Aqui tem tudo o que tem na praia convencional, mas eu prefiro por ser água doce. O olho não arde e o sol queima menos”, conta Josiele.

Além das atrações naturais, a professora aprovou a programação do Verão Maior Paraná.

“Eu achei excelente porque é uma forma de divulgar um outro lado do turismo no Paraná. Nós temos belas praias, mas também temos os nossos rios e as atividades são um diferencial na escolha de onde passar as férias”, acrescenta a professora.

PORTO SÃO JOSÉ – A cidade de São Pedro do Paraná, com seus pouco mais de 2.600 habitantes, também sedia os eventos do Governo do Estado. O principal atrativo do município fica no distrito de Porto São José, com 18 quilômetros de faixa do Rio Paraná, incluindo diversas ilhas que se formam com os bancos de areia ao longo do leito do rio. O espaço é ideal para banho, pesca, mergulho e esportes aquáticos, um destino para se curtir com toda a família e amigos.

Na avaliação do chefe regional da Paraná Esporte, Jorge Casagrande, que coordena as ações do setor no Verão Maior Paraná na região, a população local e os turistas têm aprovado as atividades oferecidas. “Nós realizávamos as ações só em Porto Rico e, nesta temporada, a pedido da Prefeitura de São Pedro do Paraná, incluímos o Porto São José na programação”, informou.

“Têm crianças que estão conosco todos os dias desde que iniciamos o trabalho. Temos atividades como o beach tennis, voleibol, futebol, danças e a hidroginástica dentro do rio, que é algo que tem agradado muito os banhistas. A participação está sendo muito grande e tenho certeza que no ano que eles vão querer que nós venhamos novamente”, afirmou Casagrande.

Helen do Nascimento, 55, é moradora de Loanda e sempre que pode divulga os atrativos da região para parentes e amigos de outros lugares. “A gente sempre vem aqui porque é um ambiente muito gostoso e a praia está sempre limpa. Esses dias trouxemos um amigo da Bahia e também enviamos fotos para amigos do Ceará e do Rio de Janeiro para mostrar o que tem de bom aqui no nosso Noroeste”, disse.

“Achei bem interessante a programação do Verão Maior Paraná, porque geralmente só vê esse tipo de atividades quando íamos para o Litoral. Eu gosto do mar também, mas ter essas opções de lazer aqui próximo da nossa região é muito bom”, apontou.

NOVA REGIÃO TURÍSTICA – Cercada de natureza por todos os lados, os dois municípios fazem parte da região turística recentemente instituída pelo Governo do Estado como Encontro das Águas. O nome foi escolhido por causa da junção entre os rios Paraná e Paranapanema, que posteriormente também recebem as águas do Rio Ivaí.

Os municípios também oferecem outras opções para todos os gostos, como cachoeiras, trilhas em áreas preservadas, fauna e flora raras e diversificadas, em um cenário perfeito para quem gosta de praticar o ecoturismo. A região também conta com igrejas e santuários famosos pela arquitetura, o que atrai um grande número de fiéis.

Para o coordenador regional da Paraná Turismo no Noroeste, Douglas Bacaro, Douglas Bácaro, o Verão Maior Paraná gera reflexos positivos para os municípios que se estendem para além da alta temporada. “Este ano o Governo do Estado disponibilizou uma estrutura maior e a gente notou que o trabalho dos órgãos estaduais envolvidos aumentou o fluxo de turistas. As duas bases da região Noroeste estão sendo um sucesso e os municípios compraram a ideia porque perceberam que é uma oportunidade de cativar os turistas para que eles retornem à região em outras épocas do ano”, explicou.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem uma ampla programação de ações voltadas aos veranistas e comunidades locais. No site verao.pr.gov.br é possível conferir a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado em Porto Rico, São Pedro do Paraná e nas cidades do Litoral do Estado.