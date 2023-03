A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), anunciou, na sexta-feira (24), a antecipação, no Paraná, da 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A vacinação no Estado começa nesta terça-feira (28). A data pré-estipulada pelo Ministério da Saúde para a imunização em nível nacional é 10 de abril.

O lançamento oficial da campanha no Estado será terça-feira, no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), às 9h30, com a presença do secretário estadual da Saúde, César Neves.

A antecipação em 17 dias da campanha da influenza, considerou, também, o fato de o Paraná estar localizado ao Sul do país, em uma região tradicionalmente mais fria e pelo grande número Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs) ocorridas no último ano, sobrecarregando o atendimento nas unidades de saúde.

O objetivo é imunizar o maior número de pessoas, aproveitando a vacinação contra a Covid-19 com as doses bivalentes, considerando que grande parte dos grupos prioritários coincidem nas duas campanhas. As duas vacinas podem ser aplicadas simultaneamente.