Mesmo com números estáveis no Paraná, Saúde chama a atenção para a vacina (Americo Antonio/Sesa-PR)

O Paraná atingiu nesta semana o eságio de estabilidade de casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs). Já Curitiba aparece com tendência grande (75%) de queda de casos. Os dados são do boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), de ontem. No Estado, a tendência de longo e curto prazo também é de queda.



Mas o boletim da Fiocruz ainda mostra que o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, se mantém como o principal vírus causador de síndromes respiratórias agudas graves (SRAG) no país.



O boletim mostra que, nas últimas quatro semanas, 77,8% das internações por síndromes respiratórias em que houve teste positivo para um vírus foram causadas pelo SARS-CoV-2. Entre a população em geral, o VSR responde por 12,6% dos casos, mas, entre as crianças, chega a 59%.



O predomínio do SARS-CoV-2 é ainda maior nas mortes por SRAG: entre os casos causados por vírus respiratórios, 96,6% estão associados à Covid-19.



Ontem, o boletim da Covid-19 divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR) do Paraná mostrava que a média móvel de novos casos de Covid-19 de 7 dias era de 1.195, um decréscimo de 55% no dia 11 de janeiro comparado a 14 dias antes. As mortes tinham média móvel de 3 em sete dias, 55,2% menos que duas semanas antes.



Ontem, o Paraná computou mais 1.770 casos de Covid e nove mortes pela doença segundo boletim da Sesa-PR. O total de casos pulou para 2.880.739e as mortes foram a 45.600 no total.



Vacinação

Os números de SRAGs no País ainda mostra a importância da vacinação. O cenário faz com que o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, reforce o apelo para que a população busque completar o esquema de vacinação contra a Covid-19, com as duas doses de reforço.



“A Covid-19 continua sendo o principal motivo de internação por problemas respiratórios na população adolescente e adulta de nosso país. É isso que os dados de notificação têm nos mostrado. Dado esse cenário, é fundamental que a população esteja em dia com a vacinação contra a Covid-19. A vacina é nosso principal mecanismo para proteger a nossa saúde e a nossa vida contra a covid-19”, afirma.



Gomes lembra ainda que as crianças também devem ser vacinadas e lamenta que apenas cerca de 39% da população infantil, de 3 a 11 anos, finalizou o esquema vacinal contra a doença no país.



Desde 12 de dezembro, a média móvel de mortes de pessoas de todas as idades por Covid-19 voltou a ultrapassar 100 vítimas por dia no Brasil, o que não acontecia desde agosto, segundo dados do painel Monitora Covid-19, da Fiocruz. Somente na quarta-feira, quase um mês depois, a média de mortes diárias caiu abaixo de 100, chegando a 96.

Pfizer

Anvisa amplia validade da Comirnaty

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu ampliar para 18 meses o prazo de validade da vacina Comirnaty, imunizante monovalente contra a Covid-19, produzida pela Pfizer.

A Anvisa informou que a ampliação do prazo se aplica a todas as apresentações do produto produzidas a partir de do dia 9 de janeiro de 2023 e autorizadas para uso em crianças a partir de 6 meses de idade, adolescentes e adultos. A validade anterior era de 12 meses.

“A aprovação se baseou em novos dados de estudos de estabilidade realizados pela Pfizer. Esses estudos demonstraram que não há alteração nas especificações de qualidade da vacina durante o período adicional ao prazo anteriormente autorizado”, disse a Anvisa.



A administração dos lotes já produzidos e distribuídos no país, que estão identificados com o prazo de 12 meses, a Pfizer foi orientada pela Anvisa a solicitar uma autorização excepcional de uso.



A agência disse ainda que para as versões bivalentes da vacina Comirnaty, vacinas que contêm cepas específicas da variante Ômicron do vírus causador da Covid-19, não houve alteração do prazo previamente aprovado. (ABr)