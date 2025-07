Emprego com carteira assinada (Crédito: Divulgação/Gov.br/Ag.Brasília)

O Paraná foi o terceiro estado que mais gerou empregos no Brasil entre janeiro e maio de 2025. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta segunda-feira (30).



Somente no mês maio, o saldo de novas vagas no Paraná foi de 6.866. Com isso, o Estado chegou a 3.304.061 pessoas empregadas com carteira assinada, segundo os dados do Caged. O número é o maior já registrado pelo Paraná em toda a série histórica, iniciada em 2020.



No período de janeiro a maio, foram registrados 84.882 novos postos formais de trabalho, saldo de 921.638 admissões e de 836.756 desligamentos realizados ao longo dos cinco primeiros meses do ano.



O saldo positivo de empregos registrado pelo Paraná só é menor do que o resultado de São Paulo, com 309.759 vagas criadas, e Minas Gerais, com 124.272 novos postos, que são os dois estados mais populosos do País.



De todos os novos contratados entre janeiro e maio deste ano no Paraná, a grande maioria era de jovens entre 18 e 24 anos. Ao todo, foram 37.270 pessoas contratadas para novas vagas de trabalho nesta faixa etária.