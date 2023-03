Júlio Vaz (Crédito: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube anunciou nessa quinta-feira (23) o sexto reforço para a disputa do Campeonato Paranaense Segunda Divisão, que começa em 29 de abril. Trata-se do zagueiro Júlio Vaz, de 25 anos, revelado na base do Guarani e que estava desde 2021 no Independente São Joseense.

Antes dele, o Paraná contratou os zagueiros Marcão (ex-Athletico) e Geovane (ex-Coritiba), o volante Weverton (Inhumas-GO), o meia-ponta Romarinho (Maracanã-CE) e o ponta Luan Kakim (Parnahyba-PI).

Desde que chegou ao São Joseense, em 2021, Júlio Vaz só disputou 12 partidas. Foi reserva na maior parte do tempo.

Júlio Vaz trabalhou com o técnico Marcão no São Joseense, em 2021 e em 2022. Juntos, conquistaram o título da segunda divisão do Estadual, em 2021. Júlio Vaz quer agora repetir o feito vestindo a camisa do Paraná Clube. “É uma competição muito difícil, equilibrada, mas vamos fazer de tudo para colocar o Paraná Clube no seu devido lugar, da onde nunca deveria ter saído. Conheço sim o Marcão (técnico), trabalhamos juntos e espero conseguir novamente essa conquista, agora com essa camisa pesada que é a do Paraná”, afirmou Vaz.

Júlio Vaz é natural de Capivari, São Paulo. Depois de fazer a base no Guarani, o zagueiro também atuou por Botafogo-SP e Vocem-SP.

JÚLIO VAZ

Nome completo: Júlio César Vaz de Andrade

Apelido: Júlio Vaz

Idade: 25 anos

Posição: Zagueiro

Peso: 92 kg

Altura: 1,92m

Clubes: Guarani, Botafogo-SP, Vocem-SP e São-Joseense