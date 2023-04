Vila Capanema (Crédito: Franklin de Freitas)

O Paraná Clube vai fazer um treino aberto para torcedores nesta quinta-feira (dia 27) às 9h30, na Vila Capanema. A promoção é exclusiva para sócios adimplentes. “O acesso dos sócios será liberado a partir das 9h30 e acontecerá pela entrada da arquibancada social. A conferência da carteirinha será feita no momento do acesso”, informou o clube.

“Serão liberados apenas sócios que estiverem com as mensalidades em dia. Você pode deixar o seu plano Guerreiro Valente em dia até quarta-feira às 19h, na Central de Sócios, e também na quinta-feira, na Vila Capanema”, explicou o Paraná Clube.

O time estreia na segunda divisão do Campeonato Paranaense no domingo (dia 30) às 15h30, contra o Toledo, na Vila Capanema. O jogo será com portões fechados (sem torcida), como parte da punição do TJD-PR ao clube por atos violentos praticados por torcedores em 2022. Como a punição é de perda de mando de cinco jogos, o time só voltará a ter torcida como mandante nas semifinais da competição – caso se classifique.

O Paraná vai jogar como visitante na própria Vila Capanema em 6 de maio, contra o Andraus, que escolheu o estádio como casa em 2023. Essa será uma oportunidade para a torcida acompanhar o time de perto em Curitiba.