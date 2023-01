Franklin de Freitas – Guarda-chuvas ainda devem ser usados hoje

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta manhã de segunda-feira, 2 de janeiro, um alerta laranja para o Paraná e toda a região Sul.

A previsão é de tempestades com chuvas de até 100 milímetros por dia, ventos de 60 a 100 quilômetros por hora e queda de granizo na Região Metropolitana de Curitiba e demais áreas do Paraná.

Há grande risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

A mudança é provocada pela aproximação de uma frente fria, que já causou chuvas durante a madrugada desta segunda no Rio Grande do Sul .

O alerta do Inmet lembra que em caso de rajadas de vento, não se deve ficar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

As áreas mais afetadas podem ser:

Norte Pioneiro Paranaense, Serrana, Oeste Catarinense, Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí, Noroeste Rio-grandense, Grande Florianópolis, Centro Ocidental Paranaense, Metropolitana de Porto Alegre, Noroeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Nordeste Rio-grandense, Sudeste Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Itapetininga, Litoral Sul Paulista, Leste de Mato Grosso do Sul, Centro-Sul Paranaense, Assis, Centro Oriental Rio-grandense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Presidente Prudente