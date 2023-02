Sesa inicia distribuição de vacina bivalente contra a Covid-19 para início da campanha 2023. (Foto: Danilo Avanci/SESA)

A campanha de vacinação bivalente contra a Covid-19 no Paraná foi aberta oficialmente nesta segunda-feira (27), na Aldeia Indígena Campina, localizada no município de Mangueirinha, região Sudoeste do Estado. As pessoas selecionadas para dar início a esta nova etapa fazem parte de um dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.



No Paraná a Secretaria de Saúde chama a atenção da população. Mais de 10,2 milhões de primeiras doses foram aplicadas, mas apenas 1,7 milhão tomou a segunda dose de reforço, o que mostra que a maioria não conclui todo o ciclo sugerido. 6,4 milhões tomaram o primeiro reforço no Paraná.