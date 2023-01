Estado recebeu, ontem, ambulâncias e câmaras frias para o armazenamento de vacinas (Valquir Aureliano)

O boletim da Covid-19 divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR), ontem, trouxe 83 novos casos da doença. O número é um dos mais baixos dos últimos boletins. Os casos confirmados são de: janeiro (69) de 2023; dezembro (8) e fevereiro (1) de 2022; julho (1) e abril (2) de 2021; e dezembro (2) de 2020.



Não houve nova morte no boletim deste dia. O total de casos na pandemia chegou a 2.892.635 e o de óbitos a 45.682.



No Paraná, a média móvel dos últimos sete dias de novos casos estava em 444, uma queda de 65,8% em comparação a 14 dias antes. O boletim de ontem também coincidiu com um mês desde que a média móvel começou a cair no Estado.



No boletim divulgado no dia 23 de dezembro de 2022, a média móvel estava em 3.140, mas com uma alta de 9,4%. No boletim do dia seguinte, a média móvel era de 2.967, queda de 3,7% em relação aos dados de duas semanas antes.



Para efeito de comparação, no dia 1º de dezembro de 2022, a média móvel estava em 2.071, e alta de 376,3% em relação aos números de 14 dias antes.



A média móvel é um indicador importante de que as ocorrências podem estar em queda, mas existem outros fatores que devem ser levados em consideração, como casos ainda em análise, casos positivos que não chegam ao conhecimento da Saúde, ou outras ocorrências respiratórias.



Mas, apesar disso, o índice que mostra a letalidade da doença mostra que mesmo no período de alta de casos, a letalidade ficou mais baixa que em outros picos da doença no Paraná.



Desde que a vacinação contra a Covid foi iniciada, os casos de mortes começaram a cair. Desde dezembro, a média móvel de sete dias tem se mantido em valores baixos. Ontem era de 2, com queda contínua desde o fim do ano passado.



Curitiba

Em Curitiba, a tendência é a mesma. O boletim semanal publicado na quarta-feira passado, mostra que a capital registrou nos últimos sete dias (de 11/1 a 17/1) 937 novos casos da doença – uma média de 134 por dia, redução de 37,3% na média diária com relação à semana anterior, que era de 214.



Até o dia 17, a cidade tinha 1.330 casos ativos da doença. Uma semana antes eram 2.156 casos ativos. Desde o dia 13 de setembro de 2022, os boletins da covid-19 passaram a ter publicação semanal, sempre às quartas-feiras, com os dados dos últimos sete dias consolidados. Os dados diários permanecem disponíveis no Painel Covid.

Ministério e Secretaria de Saúde entregam equipamentos da “rede de frio” e ambulâncias

O Ministério da Saúde (MS) e Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), entregaram, ontem, 93 câmaras refrigeradas de conservação e armazenamento de vacinas para municípios com menos de 100 mil habitantes e 13 ambulâncias padrão para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para várias regiões do Estado.



Os investimentos anunciados chegam quase a R$ 4,8 milhões e fazem parte de incentivo financeiro do Ministério da Saúde (MS) para estruturação de unidades de Rede de Frio e renovação da frota de ambulâncias para atender a população.



“Este é mais um momento em que reafirmamos a importância da atuação do Governo do Estado. Por meio da entrega desses freezers será possível o armazenamento correto dos imunizantes garantindo a conservação das vacinas. Além disso, a renovação da frota Samu traz maior segurança e agilidade ao serviço de resgate prestado a toda população”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.



A aquisição de novos equipamentos visa a estruturação de unidades de Rede de Frio nos municípios contemplados, distribuídos nas 22 Regionais de Saúde, com o objetivo de fortalecer o Programa de Imunizações do Estado (PNI).



O armazenamento dos imunobiológicos deve atender a algumas especificidades, evitando uma eventual perda dos produtos. As vacinas são produtos termolábeis e fotossensíveis, e exigem cuidados especiais, uma vez que são produtos que possuem alta sensibilidade às alterações de temperatura e à luz. As câmaras são específicas para armazenamento e mantêm a temperatura estável entre 2ºC e 8ºC.