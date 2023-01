Reprodução/Sesa-PR

O boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná (Sesa) desta sexta (6) mostra mais 2.072 casos confirmados e 21 mortes por Covid. Os óbitos aconteceram entre 15 de setembro de 2022 a 5 de janeiro de 2023. São dez mulheres e 11 homens, com idades entre 42 e 93 anos.



Os casos confirmados divulgados nesta data são de: janeiro (1580) de 2023; dezembro (439),

novembro (16), outubro (1), setembro (1), agosto (1), julho (1), junho (1), maio (1) e fevereiro (6) de

2022; setembro (2), agosto (2), julho (2), junho (4), maio (1), abril (3), março (3), fevereiro (1) e janeiro

(4) de 2021; e dezembro (3) de 2020.



Os pacientes que foram a óbito residiam em: São Mateus do Sul (4), Londrina (4) e Curitiba (3).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios:

Telêmaco Borba, Teixeira Soares, São Pedro do Paraná, São Carlos do Ivaí, Paraíso do Norte,

Paranapoema, Foz do Iguaçu, Curiúva, Castro e Cascavel.

O Paraná soma agora 2.859.264 casos confirmados e 45.546 mortes causadas pela Covid.