Hospital Erasto Gaertner referência no tratamento do câncer no estado do Paraná (Franklin de Freitas)

A cada 14 minutos, um novo caso de câncer registrado no Paraná, com uma média de 101 diagnósticos por dia. É o que estima o INCA (Instituto Nacional de Câncer), que prevê o registro de 36.900 casos novos de neoplasia no estado ao longo de 2023, com 6.080 diagnósticos apenas em Curitiba.



Os números servem de alerta: no próximo sábado (4 de fevereiro) é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer, uma iniciativa global organizada pela União Internacional para o Controle do Câncer (UICC) com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS). O objetivo da campanha é justamente aumentar a conscientização e a educação mundial sobre a doença, além de influenciar governos e indivíduos para que se mobilizem pelo controle do câncer.



Nos últimos anos, inclusive, o Paraná tem registrado uma alta no número de diagnósticos da doença. Em 2022, por exemplo, o INCA estima que tinham sido diagnosticados 35.060 casos de neoplasia no estado, o que aponta para uma alta de 5,3% no número de ocorrências em 2023.



Entre os diversos tipos de neoplasias existentes, os mais comuns no estado (considerando-se a localização primária da neoplasia maligna) são os casos de câncer de pele (não melanoma), com 9.080 casos estimados para este ano, seguido ainda pelo câncer de mama feminina (3.650) , pelo câncer de próstata (3.430 diagnósticos) e pelo câncer de cólon e reto (2.560).



Para se prevenir do problema, o INCA preparou algumas dicas de saúde. Uma delas, considerada a mais importante, é não fumar, o que previne, principalmente, os cânceres de pulmão, cavidade oral, laringe, faringe e esôfago. Além disso, também é fundamental manter o peso corporal adequado e uma alimentação saudável, com ingestão rica em alimentos de origem vegetal (como frutas, legumes, verduras e cereais) e se evitando alimentos ultraprocessados (como aqueles prontos para consumo ou prontos para aquecer, bebidas adoçadas, etc).



A prática de exercícios físicos é igualmente fundamental, bem como a vacinação contra a hepatite B (o câncer de fígado está relacionado à infecção pelo vírus causador da hepatite B) e contra o HPV (para as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos) e a realização do exame preventivo (Papanicolau), que deve ser feito a cada três anos por mulheres que tenham entre 25 e 64 anos.



Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas (especialmente se combinado com o consumo de tabaco), evitar comer carne processada e não se expor ao sol entre 10 e 16 horas (usando proteção adequada quando tiver de fazê-lo, como chapéu, barraca e protetor solar, inclusive nos lábios) também são outras medidas importantes e que podem fazer a diferença.

Alerta sobre câncer raro e importância do diagnóstico precoce

Um dos tipos mais raros de câncer é o Melanoma de Coróide, um tumor maligno intraocular que ocorre quando células chamadas melanócitos crescem de forma desordenada, formando um tumor em uma parte do globo ocular que fica na parte de trás do olho. A raridade do problema, no entanto, não significa que ele seja menos agressivo.



Segundo o oftalmologista e especialista em retina do Hospital de Olhos do Paraná, Alexandre Grandinetti, a exemplo de outros tipos de câncer, as chances de cura do Melanoma de Coróide são maiores quando a doença é descoberta em seu estágio inicial. “Nesses casos existe uma melhora completa com o tratamento adequado e precoce, que estipula-se ser o laser de Terapia Térmica Transpupilar (TTT). Porém, existe a necessidade de um acompanhamento por toda a vida devido ao risco de metástases para outros órgãos, em especial o fígado”, alerta o médico.



Nas fases iniciais, os portadores da doença permanecem sem sintomas por períodos prolongados. Quando ocorrem, os sintomas são a diminuição da acuidade visual, presença de moscas volantes, hemorragias no espaço intraocular e nos casos mais avançados pode ocorrer dor ocular. O diagnóstico é feito de forma clínica, com o auxílio de exames de alta tecnologia como tomografia de coerência ótica, angiografia fluorosceiníca e ecografia ocular. Já a escolha do tratamento varia de acordo com cada caso, mas o tratamento mais realizado atualmente é a braquiterapia – placas de radiação que são colocadas próximas ao tumor pra sua destruição através da radiação. Em casos mais avançados, o médico pode optar pela enucleação (remoção completa do globo ocular).

Mais de 700 mil casos devem ser diagnosticados por ano até 2025

São esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil para cada ano do triênio 2023-2025, com destaque para as regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência. O tumor maligno mais incidente no Brasil é o de pele não melanoma (31,3% do total de casos), seguido pelos de mama feminina (10,5%), próstata (10,2%), cólon e reto (6,5%), pulmão (4,6%) e estômago (3,1%).



Em homens, o câncer de próstata é predominante em todas as regiões, totalizando 72 mil casos novos estimados a cada ano do próximo triênio, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Nas regiões de maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), os tumores malignos de cólon e reto ocupam a segunda ou a terceira posição, sendo que, nas de menor IDH, o câncer de estômago é o segundo ou o terceiro mais frequente entre a população masculina.



Já nas mulheres, o câncer de mama é o mais incidente (depois do de pele não melanoma), com 74 mil casos novos previstos por ano até 2025. Nas regiões mais desenvolvidas, em seguida vem o câncer colorretal, mas, nas de menor IDH, o câncer do colo do útero ocupa essa posição.



Por fim, quando analisadas as estimativas para as unidades da federação (estados e Distrito Federal), verifica-se que o Paraná deve ser o sétimo estado com mais diagnósticos em todo o país, totalizando 36.900 casos novos de câncer apenas em 2023. Na frente dos paranaenses estão os estados de São Paulo (181.340), Minas Gerais (78.100), Rio de Janeiro (72.380), Rio Grande do Sul (52.620), Santa Catarina (39.600) e Bahia (38.840).

LEVANTAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CASOS

Estimativa de casos novos de câncer no Paraná para 2023

Total de casos: 36.900

Pele não melanoma: 9.080

Mama feminina: 3.650

Próstata: 3.430

Cólon e reto: 2.560

Traqueia, brônquio e pulmão: 2.270

Estômago: 1.350

Estimativa de casos novos de câncer em Curitiba para 2023

Total de casos: 6.080

Pele não melanoma: 1.400

Mama feminina: 770

Cólon e reto: 550

Traqueia: brônquio e pulmâo: 360

Próstata: 250

Estômago: 210

Fonte: Instituto Nacional de Câncer (INCA)