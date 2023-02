Curitiba, 10 de novembro de 2022 – Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) recebe o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19, da Pfizer BioNTech, para crianças de seis meses a dois anos (2 anos, 11 meses e 29 dias). Foto: Roberto Dziura Jr./AEN

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), inicia nesta terça-feira (07) a distribuição de 261.999 doses de vacinas contra a Covid-19 para as 22 Regionais de Saúde. Parte da remessa, 117.610 doses da Pfizer, é destinada para bebês a partir dos seis meses e outras 25 mil doses são para crianças de cinco a 11 anos.

Além das vacinas pediátricas, outros 119.389 imunizantes para a população acima de 18 anos fazem parte desse envio. O lote está sendo descentralizado do Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e segue, via terrestre, para as centrais regionais.

Das vacinas Pfizer para bebês, 100 mil são para a primeira dose e 17.610 para a completude vacinal com a terceira dose (D3), iniciada em novembro de 2022. Das doses destinadas para a população adulta, 43.555 são AstraZeneca e 75.834 Pfizer/BioNTech.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, César Neves, essa nova quantidade de imunizantes pediátricos amplia e permite a continuidade da vacinação das crianças no Paraná. “Recebemos a primeira remessa de doses para bebês em novembro do ano passado e agora retomamos a imunização deste grupo, o que é muito importante para que fiquem protegidos”, disse.

VACINAS BABY – O Paraná recebeu na sexta-feira (3) 300 mil doses de Pfizer, enviadas pelo Ministério da Saúde para a vacinação de bebês (vacinas baby). Desse total, 100 mil estão sendo enviadas aos municípios e as demais ficarão armazenadas na rede de frio estadual, acondicionadas em equipamentos que garantem a conservação, para garantir a aplicação da segunda e terceira doses.

O esquema de vacinação da Pfizer baby é composto de três doses, sendo que as duas iniciais devem ser administradas com quatro semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose pelo menos oito semanas após a D2.

Também na sexta-feira, outras 50.000 doses pediátricas Pfizer, para crianças de 5 a 11, anos desembarcaram no Estado. Desse quantitativo, 25 mil seguem para os municípios e as demais ficarão armazenadas para a completude do esquema vacinal (D2).

NÚMEROS – Segundo o Vacinômetro Nacional do Ministério da Saúde, desde o início da vacinação contra a Covid-19, mais de 28,6 milhões de paranaenses já foram imunizados com as duas doses ou dose única. No caso das crianças de 5 a 11 anos, cerca de 826.059 receberam a primeira dose e 636.734 a segunda.