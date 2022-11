Sesa

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) descentraliza nesta quinta-feira (17), via terrestre, mais 261.300 vacinas contra a Covid-19. Desse total, 17.860 doses são da versão “baby” do imunizante Pfizer BioNTech, para o início do esquema vacinal, com a primeira dose (D1) das crianças de seis meses a dois anos (2 anos, 11 meses e 29 dias). Elas fazem parte de uma primeira remessa de 53.699 doses, enviada pelo Ministério da Saúde para esta faixa etária.

“As outras duas doses para esses bebês e crianças estão asseguradas no Cemepar, para que possam finalizar, com as três doses, o esquema completo de vacinação”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. “Já solicitamos mais de 1,4 milhão de vacinas para darmos continuidade e assim vacinar todas as crianças dessa faixa etária”, acrescentou.

Além das vacinas “baby”, a Sesa distribui 63.040 vacinas CoroNavac para crianças de 3 a 4 anos e 19.580 doses da Pfizer para a faixa etária de 5 a 11 anos. Ambas por solicitação dos municípios

Já para a população em geral, acima de 12 anos, a Sesa enviará às Regionais 41.970 imunizantes da Pfizer e 118.850 AstraZeneca.

VACINAS – Na última quinta-feira (10), o Estado liberou a aplicação da segunda dose de reforço (R2) ou quarta dose em pessoas acima de 18 anos que tenham tomado a primeira dose de reforço há pelo menos quatro meses. A ampliação será realizada enquanto houver disponibilidade de vacinas contra a Covid-19 nos municípios.

Confira AQUI a distribuição de doses enviadas nesta quinta-feira (17) por Regional de Saúde: