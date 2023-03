Carregamento com 65 mil vacinas contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos chegam no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, na nesta sexta-feira (14). Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) iniciou nesta quarta-feira (15) a distribuição para as 22 Regionais de Saúde das vacinas Pfizer pediátrica, baby e bivalente contra a Covid-19. Com a descentralização, o Paraná iniciará nos próximos dias a aplicação da dose de reforço para o público de 5 a 11 anos. Anteriormente, essa dose era autorizada apenas para os adultos e adolescentes.

A orientação para aplicação do reforço nas crianças foi oficializada em janeiro pelo Ministério da Saúde (MS), por meio da nota técnica n 406/2022. Na ocasião, a Sesa orientou que os municípios que possuíam estoques suficientes dessa vacina já poderiam aplicá-la nesse público.

“Poucos municípios conseguiram de fato iniciar essa aplicação por conta da escassez de doses. Com essa nova entrega por parte do MS, a Sesa orienta e alerta sobre a importância em manter o esquema vacinal completo para evitar complicações, hospitalizações e mortes causadas pela Covid-19”, alertou o secretário de Saúde, César Neves.

O reforço é recomendado para as crianças de 5 a 11 anos que receberam o esquema vacinal inicial com a Pfizer pediátrica e também com a Coronavac. Em ambos os casos, a dose de reforço deverá ser feita exclusivamente com a vacina Pfizer pediátrica após um intervalo mínimo de quatro meses após a segunda dose (D2).

DISTRIBUIÇÃO

Seguindo a estratégia de vacinação do Programa Nacional de Imunizações (PNI), a distribuição contempla 187.420 doses pediátricas, sendo que outras 66.530 ficaram armazenadas no Centro de Medicamento do Paraná (Cemepar), em Curitiba, para completude do esquema vacinal (D2).

No caso dos imunizantes bivalentes, são 87.840 doses direcionadas ao público da fase 1 (idosos acima de 70 anos, pessoas que vivem em instituições de longa permanência (ILP) e trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas);

Também serão descentralizadas 66.670 doses da Pfizer Baby para inicio do esquema vacinal (D1) de crianças de 6 meses a 4 anos de idade.