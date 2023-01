Foto: Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná

A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa-PR) divulgou no começo da tarde deste domingo (29 de janeiro) o mais recente informe epidemiológico da Covid-19. Segundo o documento, mais 137 casos da doença pandêmica foram registrados no estado. Por outro lado, não houve nenhum novo óbito confirmado nesta data.

Desde o início da crise sanitária, em março de 2020, 2.895.798 pessoas foram diagnosticadas com Covid-19 no Paraná. Desse contingente de contaminados, 45.709 pessoas acabaram falecendo por causa das complicações causadas pela infecção do novo coronavírus.

Com relação aos diagnósticos divulgados hoje, os registros são de: : janeiro (116) de 2023; dezembro (11), novembro (1), setembro (1), julho (1), fevereiro (1) e janeiro (1) de 2022; julho (1) e abril (2) de 2021; e dezembro (2) de 2020.

Média móvel

O boletim da Covid deste domingo aponta aind aque a média móvel de sete dias de casos e mortes segue em queda no Paraná.

Com relação aos diagnósticos, a média está em 281 casos por dia, o que significa uma queda de 67,9% com relação a 14 dias atrás. Já com relação aos óbitos, a média móvel é de dois registros por dia, redução de 70,8% em duas semanas.