Reprodução/Sesa-PR

De acordo com dados do Infogripe, da Fiocruz, o Paraná está tendência de crescimento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Curitiba também está na mesma situação, com probabilidade de 95% de aumento de casos.

O Paraná registrou 1.560 novos casos de Covid e nenhuma morte, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).

Os casos confirmados divulgados nesta data são de: dezembro (1112), novembro (439), maio (1),

fevereiro (1) e janeiro (1) de 2022; julho (1) e abril (2) de 2021; e dezembro (2) e novembro (1) de 2020. A gora, o Paraná soma 2.816.842 casos de Covid desde o início da pandemia. Foram também 45.376 mortos pela doença no período.