Danilo Avanci/SESA

Experiências exitosas do Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), voltadas para a vigilância e atenção à saúde da mulher e enfrentamento à violência contra elas, foram apresentadas nesta sexta-feira (31), durante uma videoconferência promovida pelo Ministério da Saúde (MS).

Dentre as oito iniciativas bem-sucedidas selecionadas pelo MS, duas delas são da Sesa. A “Promoção da Cultura de Paz na Atenção Integral à Saúde das Mulheres no Paraná” e a “Integração entre Atenção e Vigilância para Prevenção contra a Mulher na 13ª Regional de Saúde de Cianorte”.

As duas ações que ganharam destaque nacional foram idealizadas pela equipe da Divisão de Promoção da Cultura de Paz e Ações Intersetoriais da Sesa. A área, criada em 2020, tem como objetivos a prevenção contra a violência e a atenção e vigilância humanizada da população, criando políticas públicas para a redução de mortes em decorrência da violência.

As demais experiências apresentadas são do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Espírito Santo e foram elaboradas pelas secretarias estaduais, municipais e Fiocruz/CE.

“Esse é um encontro necessário para a apresentação e trocas de experiências. O debate estimula a participação dos profissionais de saúde e incentiva a elaboração de novas ações, e que aquelas que deram certo em um local possam ser replicadas nos demais”, enfatizou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

O encontro virtual contou com a participação de gestores, profissionais da rede de atenção à saúde, profissionais das áreas técnicas, pesquisadores e alunos de várias regiões do país. Ao todo, mais de 200 pessoas acompanharam as apresentações.

EM DESTAQUE – A “Promoção da Cultura de Paz na Atenção Integral à Saúde das Mulheres no Paraná” promoveu a elaboração de várias normatizações e orientações na prevenção e atendimento às vítimas de violência, visando um olhar diferenciado, inclusivo e democrático.

Por meio deste projeto, foi pactuado com a Secretaria da Segurança Pública, o termo de cooperação técnica para o atendimento integral e humanizado às pessoas em situação de violência sexual. Com a cooperação, a coleta de vestígios é feita no próprio serviço de saúde, não sendo mais necessário que a vítima se desloque até uma sede do IML.

Também são promovidas capacitações e atividades de educação permanente voltadas aos profissionais de saúde.

A outra iniciativa estadual em destaque, a “Integração entre Atenção e Vigilância para Prevenção contra a Mulher na 13ª Regional de Saúde de Cianorte”, realizou um diagnóstico situacional das notificações de violência contra este público nos municípios de abrangência.

O estudo identificou um número expressivo de violências praticadas contra as mulheres pelos companheiros, de forma reincidente. A partir desse cenário, a Regional promoveu ações de integração entre atenção e vigilância nos municípios, dando protagonismo às equipes para a atuação em rede e o cuidado e assistência dessas mulheres.

“O nosso objetivo principal é a atenção integral às pessoas que sofrem violência, com um olhar humanizado, priorizando a prevenção e promoção à saúde. Isso refletirá em um melhor cenário de vida para muitas pessoas que são vítimas”, reforçou a assistente social e chefe da Divisão de Promoção da Cultura de Paz e Ações Intersetoriais da Sesa, Carla Aguiar.

Outros assuntos também foram abordados durante o encontro, como os Impactos da Violência na Saúde da Mulher, Mulheres LGBT e Violência, a Importância da APS (Atenção Primária à Saúde) na Perspectiva do Cuidado nos Casos de Violência contra Mulheres e Meninas, eNotificação como Instrumento de Cuidado às Mulheres em Situação de Violência.